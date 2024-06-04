Прокуратура начала проверку после столкновения маршрутки с автомобилем в Барнауле

По предварительной информации, водитель автобуса пошел на обгон

04 июня 2024, 19:49, ИА Амител

Место столкновения УАЗ и маршрутки / Фото: "Инцидент Барнаул"

Прокуратура начала проверку после ДТП с участием пассажирского автобуса в Барнауле на пересечении улиц Гоголя и Ядринцева. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, такое поручение сделал прокурор Алтайского края Антон Герман.

Авария произошла около 16:00 – в ней принял участие автобус маршрута № 65 и автомобиль УАЗ. По предварительной информации городской Госавтоинспекции, водитель маршрутки пошел на обгон и столкнулся с отечественным авто, который начал поворот. Количество пострадавших в результате ДТП устанавливается. Очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" заявляли, что как минимум одна женщина разбила лоб.

"Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования по профилактике дорожного травматизма и организации движения", – заявили в прокуратуре.

Также Герман поручил прокурору Барнаула Максиму Маковееву организовать проверку работы перевозчика и проконтролировать итоговое процессуальное решение.