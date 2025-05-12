Прокуратура обжалует приговор охраннику, оправданному в убийстве подростка в Новосибирске

Присяжные в третий раз сочли, что мужчина не виновен в смерти школьника на турбазе

12 мая 2025, 22:30, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru

Прокуратура обжалует приговор охраннику, которого оправдали в убийстве подростка на пляже "Бумеранг" в Новосибирске. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Трагедия произошла летом 2018 года. Школьник из Новокузнецка вместе с семьей лучшего друга отправился на базу отдыха в Новосибирск. Утром подросток пошел в туалет, а в домик вернулся уже с тяжелыми травмами – спасти его не удалось.

Три года преступление оставалось нераскрытым, пока в сентябре 2021 года правоохранители не задержали охранника Ивана Прудникова. По версии следователей, между школьником и бывшим охранником турбазы произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил мальчика колющим предметом в шею. Следователи полагали, что ссора случилась из-за фотографии – подросток якобы заметил охранника с некой девушкой и снял этот момент на камеру.

Фигурант во всем сознался, однако на судебном разбирательстве заявил, что явку с повинной подписывал под давлением. После присяжные в первый раз оправдали Прудникова, но суд не стал оглашать приговор и распустил коллегию. Дело отправили на новое рассмотрение, на котором Прудникова вновь оправдали. Но спустя три месяца этот приговор отменили и фигуранта вернули под стражу.

Накануне в Советском районном суде Новосибирска прошло новое заседание. Коллегия присяжных в третий раз оправдала охранника, после чего суд вынес оправдательный приговор. Прудникова отпустили из зала суда, однако прокуратура уже заявила о своих планах обжаловать решение.