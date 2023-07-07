Прокуратура Подмосковья начала проверку Mars на финансирование ВСУ

Ранее с просьбой провести проверку обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин

07 июля 2023, 18:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Подмосковная прокуратура начала проверку американской компании Mars на предмет финансирования Вооруженных сил Украины и соответствия уплаченных налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее с просьбой провести проверку обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, компания зарабатывает в России миллиарды, спонсирует Украину и, возможно, украинские Вооруженные силы, прикрываясь гуманитарными целями.

Напомним, что кроме одноименных батончиков Mars выпускает шоколадки Bounty, Milky Way, Twix, шоколадные конфеты M&M's, драже Skittles, а также жевательные резинки Orbit, Wrigley;s и ряд кормов для домашних животных.