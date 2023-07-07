Прокуратура Подмосковья начала проверку Mars на финансирование ВСУ
Ранее с просьбой провести проверку обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин
07 июля 2023, 18:58, ИА Амител
Подмосковная прокуратура начала проверку американской компании Mars на предмет финансирования Вооруженных сил Украины и соответствия уплаченных налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее с просьбой провести проверку обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, компания зарабатывает в России миллиарды, спонсирует Украину и, возможно, украинские Вооруженные силы, прикрываясь гуманитарными целями.
Напомним, что кроме одноименных батончиков Mars выпускает шоколадки Bounty, Milky Way, Twix, шоколадные конфеты M&M's, драже Skittles, а также жевательные резинки Orbit, Wrigley;s и ряд кормов для домашних животных.
19:12:06 07-07-2023
Будут гудрон жевать в скоре и петушки у бабушек покупать.
22:41:38 07-07-2023
Гость (19:12:06 07-07-2023) Будут гудрон жевать в скоре и петушки у бабушек покупать.... Петушки-леденцы явно полезнее всей этой химической фигни от Mars.
07:42:26 08-07-2023
Гость (22:41:38 07-07-2023) Петушки-леденцы явно полезнее всей этой химической фигни от ... А гудрон ещё полезней
01:40:39 09-07-2023
Гость (07:42:26 08-07-2023) А гудрон ещё полезней... Тебе виднее.
07:55:35 08-07-2023
Гость (19:12:06 07-07-2023) Будут гудрон жевать в скоре и петушки у бабушек покупать.... вы уже однажды Родину за жвачку продали. не нажевались еще?