Прокуратура взяла на контроль проверку по факту избиения зоозащитницы в Бийске

Ранее женщина в эфире местного телевидения заявила о неоднократных нападениях на нее — с применением силы и причинением телесных повреждений

06 февраля 2024, 22:24, ИА Амител

Символ правосудия / Фото: unsplash.com

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратура Бийска взяла на контроль проверку по факту заявлений о избиении зоозащитницы Юлии Неволиной. Об этом заявила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Ранее женщина в эфире местного телевидения говорила о неоднократных нападениях на нее – с применением силы и причинением телесных повреждений. По словам Неволиной, последний раз это произошло при попытке спасти кошек. Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

Как рассказали в прокуратуре, причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере законодательства об ответственном обращении с животными.