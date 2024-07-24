Прокуратура заинтересовалась убийством выдры на "Последнем герое"

В ведомстве подчеркнули, что во время съемок сроки охоты были закрыты, а сама особь была добыта запрещенным способом

24 июля 2024, 17:55, ИА Амител

Разделка выдры / Кадр из видео ТВ-3

В Республике Алтай природоохранная прокуратура начала проверку сообщений о незаконной охоте на пушного зверя на шоу "Последний герой". Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В один из выпусков проекта попали кадры, на которых участник шоу разделывает тушку зверя. В прокуратуре подчеркнули, что во время съемок сроки охоты были закрыты, а сама особь была добыта запрещенным способом.

В МВД направили запрос на установление личностей участников происшествия. Это является стандартной процедурой.

Напомним, что животное поймала команда "Медведи" с помощью капкана. Нейрохирург Адам Царикаев хладнокровно добил и разделал добычу. Сама охота на выдр разрешена лишь осенью и зимой.