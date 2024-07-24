Прокуратура заинтересовалась убийством выдры на "Последнем герое"
В ведомстве подчеркнули, что во время съемок сроки охоты были закрыты, а сама особь была добыта запрещенным способом
24 июля 2024, 17:55, ИА Амител
В Республике Алтай природоохранная прокуратура начала проверку сообщений о незаконной охоте на пушного зверя на шоу "Последний герой". Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
В один из выпусков проекта попали кадры, на которых участник шоу разделывает тушку зверя. В прокуратуре подчеркнули, что во время съемок сроки охоты были закрыты, а сама особь была добыта запрещенным способом.
В МВД направили запрос на установление личностей участников происшествия. Это является стандартной процедурой.
Напомним, что животное поймала команда "Медведи" с помощью капкана. Нейрохирург Адам Царикаев хладнокровно добил и разделал добычу. Сама охота на выдр разрешена лишь осенью и зимой.
18:44:30 24-07-2024
Правильно. Наказать их.
20:20:10 24-07-2024
Эти герои ещё не закончились? Неужели их ещё кто-то смотрит?
07:05:47 25-07-2024
Гость (20:20:10 24-07-2024) Эти герои ещё не закончились? Неужели их ещё кто-то смотрит?... Дураков на 100 лет запасено... Смотрят...
09:10:39 25-07-2024
Гость (20:20:10 24-07-2024) Эти герои ещё не закончились? Неужели их ещё кто-то смотрит?... Герой... в попе с дырой...
07:38:17 25-07-2024
Кошка птичку съела… Птичку жалко…
08:36:28 25-07-2024
Объясните мне темному, как можно законно охотиться на животное (Lutra lutra -речная выдра), занесенное в Красную книгу. Неужели в прокуратуре и в руководстве заповедника не в состоянии открыть Красную книгу Республики Алтай, прежде чем лепетать бред про охоту на выдру осенью и зимой. И не стыдно?