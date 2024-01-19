Прокуратура запросила для Треповой* 28 лет лишения свободы
Касинцеву, обвиняемому в ее укрытии после теракта, запросили почти два года лишения свободы
19 января 2024, 19:35, ИА Амител
Прокуратура запросила для Дарьи Треповой*, обвиняемой в теракте в кафе в Санкт-Петербурге, 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.
Также прокурор Надежда Тихонова попросила суд назначить Треповой* штраф в размере 800 тысяч рублей, а также ограничить свободу на два года. Дмитрию Касинцеву, который обвиняется в укрывательстве Треповой* после теракта, прокурор запросила наказание в виде лишения свободы на один год и десять месяцев в колонии общего режима.
Напомним, взрыв произошел в кафе вечером 2 апреля – в результате происшествия пострадали 40 человек, а также погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Взрывное устройство было спрятано в статуэтке, которую военкору вручила Трепова*.
Изначально правоохранители завели дело по статье об убийстве общеопасным способом, но вскоре переквалифицировали его в теракт. Трепову* задержали и поместили в СИЗО на два месяца.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
20:24:09 19-01-2024
Надо дать 40 лет и на особом режиме.
21:27:20 19-01-2024
Штраф штрафом,но должны пойти миллионные иски от потерпевших.Из семьи этой ... в семьи пострадавших.У нас демократия или что?
07:03:41 20-01-2024
А что не 82 года? За грабителя банков можно и больше.
07:25:07 20-01-2024
Она наверное надеется, что западные силы на Украине победят и ее освободят