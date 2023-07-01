Прокурор Чувашии умер во время заплыва по Волге

Андрею Фомину было 57 лет

01 июля 2023, 20:31, ИА Амител

Фото: прокуратура Чувашской Республики

Прокурор Чувашской Республики Андрей Фомин умер в возрасте 57 лет, сообщили на сайте Генпрокуратуры РФ.

По данным источника "Известий", Фомин погиб во время заплыва на 2,2 км по Волге. На середине дистанции у него стало плохо с сердцем и он начал тонуть. Спасатели передали прокурора медикам, но те спасти его не смогли.

По некоторым данным, Фомин страдал от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

РИА Новости пишет, что погибший не раз участвовал в таких соревнованиях.