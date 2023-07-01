Прокурор Чувашии умер во время заплыва по Волге
Андрею Фомину было 57 лет
01 июля 2023, 20:31, ИА Амител
Фото: прокуратура Чувашской Республики
Прокурор Чувашской Республики Андрей Фомин умер в возрасте 57 лет, сообщили на сайте Генпрокуратуры РФ.
По данным источника "Известий", Фомин погиб во время заплыва на 2,2 км по Волге. На середине дистанции у него стало плохо с сердцем и он начал тонуть. Спасатели передали прокурора медикам, но те спасти его не смогли.
По некоторым данным, Фомин страдал от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
РИА Новости пишет, что погибший не раз участвовал в таких соревнованиях.
20:44:19 01-07-2023
Ни кто закон бумеранга не отменял...
06:30:58 02-07-2023
Ну так он хотя бы на пенсии побыл, а нам она не грозит
14:40:23 02-07-2023
Гость (06:30:58 02-07-2023) Ну так он хотя бы на пенсии побыл, а нам она не грозит... Всё в ваших руках
17:31:05 02-07-2023
А на пенсии уже лет 10 побыл из 57?