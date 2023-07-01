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Прокурор Чувашии умер во время заплыва по Волге

Андрею Фомину было 57 лет

01 июля 2023, 20:31, ИА Амител

Фото: прокуратура Чувашской Республики
Фото: прокуратура Чувашской Республики

Прокурор Чувашской Республики Андрей Фомин умер в возрасте 57 лет, сообщили на сайте Генпрокуратуры РФ.

По данным источника "Известий", Фомин погиб во время заплыва на 2,2 км по Волге.  На середине дистанции у него стало плохо с сердцем и он начал тонуть. Спасатели передали прокурора медикам, но те спасти его не смогли.

По некоторым данным, Фомин страдал от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

РИА Новости пишет, что погибший не раз участвовал в таких соревнованиях.

Происшествия

Комментарии 4

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Гость

20:44:19 01-07-2023

Ни кто закон бумеранга не отменял...

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Гость

06:30:58 02-07-2023

Ну так он хотя бы на пенсии побыл, а нам она не грозит

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Гость

14:40:23 02-07-2023

Гость (06:30:58 02-07-2023) Ну так он хотя бы на пенсии побыл, а нам она не грозит... Всё в ваших руках

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Гость

17:31:05 02-07-2023

А на пенсии уже лет 10 побыл из 57?

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