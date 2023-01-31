НОВОСТИПроисшествия

Прокурор попросил заочно приговорить иноагента Невзорова к 9 годам колонии

Слушания проходят без обвиняемого и его адвоката. Интересы журналиста в суде представляет назначенный защитник

31 января 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Прокурор в прениях сторон попросил Басманный суд Москвы заочно приговорить к девяти годам колонии журналиста Александра Невзорова (признан Минюстом иноагентом) по делу о дискредитации российской армии. Также он попросил суд запретить обвиняемому в течение четырёх лет администрировать сайты и иные ресурсы. Об этом сообщает РИА Новости.

Слушания проходят без обвиняемого и его адвоката. Интересы Невзорова в суде представляет назначенный защитник. По версии следователей, с 9 марта по 30 мая журналист, "выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией" и действуя по мотивам политической ненависти, разместил в запрещённых в России социальных сетях, а также в Telegram и на YouTube публикации и видеоролики, в которых "под видом достоверной" информации содержатся ложные сведения о действиях российских войск, ранее опровергнутые Минобороны РФ.

Следствие считает Невзорова скрывшимся от правосудия. С конца апреля 2022 года он находится в международном розыске, а в мае суд выдал санкцию на его заочный арест.

 

Комментарии 6

  • А Невзоров из за бугра этого прокурора приговоиит?
    31 января, Гость   Ответить
  • Ну это другое дело, а то просто обзываться иногентом это ни о чем. Сейчас хоть понятно, что он никогда не вернется, если власть не поменяется. Да и в некоторых странах могут задержать. Причем даже на Западе, у них там ничего личного, просто бизнес, при случае продадут
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Зависит от итогов СВО, кто победит, тот того и посадит
    01 февраля, Гость   Ответить
  • На сегодняшний день прокурор не может выехать за бугор, а Невзоров приехать в Россию. И то и то неплохо
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Это навозный жук и находясь в России,постоянно всё здесь гадил,начиная с религии и армии,зато славил соседнюю республику,выкрикивая бандеровские лозунги.Политика у нас в этом направлении,идиотче некуда.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Кто же столько лет покрывал эту гнилушку,которая постоянно говорила о гибели "Рашки" и на этом зарабатывала миллионы в стране ?
    01 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров