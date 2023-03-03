Прокуроры уличили алтайскую компанию в использовании подделок в госзакупке на 83 млн

Организация из Алтайского края предоставила фиктивные документы о постройке 16 жилых домов в различных субъектах России, чтобы выиграть тендер по нацпроекту в Республике Алтай

03 марта 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай после прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по фактам использования поддельных документов для участия в закупках на сумму свыше 83 млн рублей при реализации нацпроекта "Культура" и региональной программы "Развитие образования". Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, должностные лица одной из организаций Алтайского края для участия в открытых конкурсах по проведению капремонта школ и детсадов Майминского района предоставили фиктивные документы о постройке 16 жилых домов в различных субъектах России, которыми она не занималась.

"В результате предоставления поддельных документов организация стала победителем конкурсов и с ней был заключён контракт. В заключении другого хозяйствующему субъекту было отказано в связи с выявлением факта предоставления недостоверных сведений", – добавили в пресс-службе.

По данному факту прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 327 УК РФ ("Использование заведомо подложного документа") и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"). Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры республики.