Либерж Кпадону / Фото: кадр со съемок реалити-шоу "Дом-2"
Блогер и экс-участница телепроекта "Дом-2" Либерж Кпадону скончалась в Москве. Об этом сообщает журнал StarHit, ссылаясь на знакомых девушки. Поклонников Кпадону шокировали подробности ее смерти. По некоторым данным, тело девушки нашли в квартире лишь 41 день спустя.
Рассказываем, кто такая Либерж Кпадону, что известно о ее смерти и почему ее тело так поздно обнаружили.
1
Что случилось с Либерж Кпадону?
Девушка умерла. Как пишет StarHit, об этом сообщила другая участница "Дома-2" Анна Якунина. Эту информацию подтвердили и соседи, которые жили с Либерж в одном подъезде.
"Она умерла. Мы жили с ней по соседству. Сегодня нашли ее дома, пролежала там давно… В чате ЖК обсудили", — цитирует StarHit соседку девушки Людмилу. Алиана Устиненко, которая дружила с Кпадону, тоже написала в соцсетях о том, что ее подруги больше нет.
"Все правда. Малышка, покойся с миром. Ничего не могу говорить, просто нет никаких слов. Сейчас главное дозвониться, достучаться до родителей. Они не в курсе и ничего еще не знают", - написала Устиненко.
2
Правда ли, что тело Либерж Кпадону нашли только спустя 41 день?
Информция об этом есть. По данным StarHit, тело девушки обнаружили сотрудники МЧС. Их вызвали соседи, которые почувствовали неприятный запах из квартиры Кпадону.
То, что девушка умерла 41 день назад, еще в феврале, подтвердила и ее подруга Устиненко.
Впрочем, есть и другие данные. Так, одна из соседок Либерж рассказала "КП", что якобы видел ее в подъезде 21 марта. Если эта информация окажется правдой, то тело девушки могло пролежать в квартире меньше - 10 дней.
3
От чего умерла участница "Дома-2" Либерж Кпадону?
Сообщается, что девушка болела. Осенью 2023-го у девушки обнаружили опухоль в правом легком. Консервативное лечение не помогло, и в феврале девушке сделали операцию.
36-летняя Либерж записала видео, когда ехала в больницу. Она не сдержала слез и даже попрощалась со своими подписчиками. Ролик был опубликован 14 февраля, после чего девушка не выходила на связь со своей аудиторией.
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Чем знаменита Либерж Кпадону?
Либерж Кпадону родилась в Санкт-Петербурге. Ее мама - русская, а отец - из Африки. Девушка долгое время занималась танцами и выступала в ночных клубах.
Известность она обрела, попав в реалити-шоу "Дом-2". В последнее время Кпадону пыталась создать успешный бизнес, занималась творчеством и вела свой видеоблог.
15:34:53 01-04-2024
Бедняжка даже почернела вся
16:29:23 01-04-2024
.......Либерж Кпадону родилась в Санкт-Петербурге. Ее мама - русская, а отец - из Африки.........
ну тянет наших на романтику. ну тянет..
16:31:34 01-04-2024
такое заболевание, дочь не выходит на связь и родители ничего не знают?
странно, как по мне.