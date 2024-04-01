В сети недоумевают, почему судьбой девушки долгое время не интересовались друзья и родные

01 апреля 2024, 15:27, ИА Амител

Либерж Кпадону / Фото: кадр со съемок реалити-шоу "Дом-2"

Блогер и экс-участница телепроекта "Дом-2" Либерж Кпадону скончалась в Москве. Об этом сообщает журнал StarHit, ссылаясь на знакомых девушки. Поклонников Кпадону шокировали подробности ее смерти. По некоторым данным, тело девушки нашли в квартире лишь 41 день спустя.

Рассказываем, кто такая Либерж Кпадону, что известно о ее смерти и почему ее тело так поздно обнаружили.

1 Что случилось с Либерж Кпадону? Девушка умерла. Как пишет StarHit , об этом сообщила другая участница "Дома-2" Анна Якунина. Эту информацию подтвердили и соседи, которые жили с Либерж в одном подъезде. "Она умерла. Мы жили с ней по соседству. Сегодня нашли ее дома, пролежала там давно… В чате ЖК обсудили", — цитирует StarHit соседку девушки Людмилу. Алиана Устиненко, которая дружила с Кпадону, тоже написала в соцсетях о том, что ее подруги больше нет. "Все правда. Малышка, покойся с миром. Ничего не могу говорить, просто нет никаких слов. Сейчас главное дозвониться, достучаться до родителей. Они не в курсе и ничего еще не знают", - написала Устиненко.

2 Правда ли, что тело Либерж Кпадону нашли только спустя 41 день? Информция об этом есть. По данным StarHit , тело девушки обнаружили сотрудники МЧС. Их вызвали соседи, которые почувствовали неприятный запах из квартиры Кпадону. То, что девушка умерла 41 день назад, еще в феврале, подтвердила и ее подруга Устиненко. Впрочем, есть и другие данные. Так, одна из соседок Либерж рассказала "КП" , что якобы видел ее в подъезде 21 марта. Если эта информация окажется правдой, то тело девушки могло пролежать в квартире меньше - 10 дней.

3 От чего умерла участница "Дома-2" Либерж Кпадону? Сообщается, что девушка болела. Осенью 2023-го у девушки обнаружили опухоль в правом легком. Консервативное лечение не помогло, и в феврале девушке сделали операцию. 36-летняя Либерж записала видео, когда ехала в больницу. Она не сдержала слез и даже попрощалась со своими подписчиками. Ролик был опубликован 14 февраля, после чего девушка не выходила на связь со своей аудиторией.