Промышленная гордость. Как на Алтайском шинном комбинате отметили День химика

Шинники рассказали, за что любят свой завод. А руководители – как поддерживают кадры

28 мая 2024, 12:20, ИА Амител erid: LjN8KKEq5

День химика на Алтайском шинном комбинате, 24 мая 2024 года / Фото: Екатерина Смолихина

Работать на промышленном предприятии – это интересно и престижно. Особенно на том, которое занимает одну из ведущих позиций на рынке производства шин в России, как Алтайский шинный комбинат. В пятницу, 24 мая, здесь отмечали День химика. Лучших работников поощрили наградами краевого, городского, районного уровней, а также благодарностями от самого предприятия. Для сотрудников организовали интересную программу с артистами и конкурсами.

Огромная благодарность

Чествовать шинников пришли представители правительства Алтайского края и администрации Барнаула. Заводчан лично поздравил и министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка."Алтайский шинный комбинат – третий по объему промышленного производства в Алтайском крае. Каждая четвертая сельхозшина в стране произведена у вас. И вы единственные обеспечиваете нашу авиацию шинами. Больше в стране этого никто не делает. Без вас бы не ездили тракторы, не летали самолеты, за что вам огромная благодарность", – сказал министр. Вячеслав Химочка / Фото: Екатерина Смолихина

Успешный год

Профессиональный праздник – это повод подвести итоги работы. Тем более что подводить есть что. Прошлый год был успешным для предприятия, рассказал amic.ru генеральный директор АО ПО "АШК" Владимир Балабанов.

"С точки зрения финансово-экономических показателей практически все выполнено и даже перевыполнено. Сбоев нет, особенно по госконтрактам, что важно. На текущий год стоят еще более серьезные задачи", – подчеркнул Владимир Балабанов.

Владимир Балабанов / Фото: Екатерина Смолихина

Прежде всего, выпуск новых образцов шин для отечественного авиастроения. И дальнейшее развитие импортозамещения. И здесь есть куда расти, ведь сегодня из 72 млн шин, продаваемых в стране, половина – импортные.

Кроме того, перед предприятием стоит задача модернизации оборудования, систем промышленной безопасности и охраны труда.

"А еще вопросы, связанные с бытовыми условиями, с социальной защищенностью трудового коллектива", – добавил топ-менеджер.

Награждение сотрудников в День химика на Алтайском шинном комбинате, 24 мая 2024 года / Фото: Екатерина Смолихина

Главное – кадры

Коллектив, а это более двух тысяч человек, – главная сила предприятия, уверен заместитель генерального директора по технической политике АО ПО "АШК" Константин Шурупов.

"У нас разработана программа по улучшению условий труда на предприятии, для того чтобы наши сотрудники работали в комфортных условиях и приходили новые. Вы же знаете, какой сейчас дефицит кадров в промышленности, поэтому мы работаем с молодежью буквально со школьной скамьи. Привлекаем, рассказываем", – отметил Константин Шурупов.

Константин Шурупов / Фото: Екатерина Смолихина

Кроме улучшений условий труда, на шинном комбинате периодически индексируют зарплату и развивают социальное направление. А в Год семьи – особенно. Впрочем, семейные ценности здесь поощряют всегда. Для детей сотрудников проводят праздники к Новому году, Дню знаний, Дню защиты детей и так далее. Кстати, уже на следующий день после того как АШК поздравлял и награждал сотрудников на площадке перед заводом, провели праздник для маленьких химиков. И, возможно, кто-то из них через несколько лет сам придет сюда работать.

По словам Шурупова, руководство предприятия заинтересовано, чтобы работники чувствовали заботу и поддержку.

"Это же самое главное для имиджа предприятия, потому что кадры решают все", – добавил Константин Шурупов.

О важности работы с кадрами, в том числе и благодаря таким мероприятия для сотрудников, amic.ru рассказала и директор по персоналу Наталья Ляпкина.

Наталья Ляпкина / Фото: Екатерина Смолихина

"Проведение профессионального праздника – это тоже важный элемент корпоративной культуры. Это сплачивает коллектив. И это отличная возможность наградить тех, кто в прошлом году достойно трудился. А еще мы традиционно поощряем наставников, молодежь, династии", – сказала Ляпкина.

Также на предприятии действует система денежной и неденежной мотивации. Кадры здесь очень ценят.

День химика на Алтайском шинном комбинате, 24 мая 2024 года / Фото: Екатерина Смолихина

Работа для настоящих мужчин

Машинист протекторного агрегата в подготовительном цехе Сергей Бреев на шинном с 1996 года. Пришел сразу после армии, вопрос с местом работы не стоял – здесь трудился его отец. Сергей продолжил династию и даже встретил тут будущую супругу. Оба так и остались работать на шинном.

"Конечно, физически здесь непросто. Но я давно привык. Это работа для настоящих мужчин", – рассказал Сергей Бреев.

Сергей Бреев / Фото: Екатерина Смолихина

О том же говорит и сотрудник подготовительного цеха Антон Воробьев. Но при этом быть частью такого важного для страны производства всегда интересно.

"Мы постоянно совершенствуемся, что-то внедряем. Всегда есть что-то новое, и это тоже важно – всегда есть развитие", – подчеркнул мужчина.

Антон Воробьев / Фото: Екатерина Смолихина

С гордостью работаю на заводе

На заводе трудится много женщин. Например, руководитель отдела технического контроля Татьяна Прокопенко работает уже 12 лет. Пришла сюда еще на учебную практику, когда оканчивала технический университет.

"Мне нравится эта работа. Во-первых, это в принципе интересно. Да, продукция сложная, многокомпонентная, но каждый этап – важный. Во-вторых, коллектив очень хороший", – рассказала сотрудница шинного.

Молодым девушкам, которые сейчас ищут работу, она советует приходить на завод. Особенно если есть техническое образование.

"У нас много женских вакансий и без тяжелого труда. Зато работать в промышленности сейчас становится все престижнее. Я с гордостью говорю, что работаю на заводе. Так почему бы и вам не попробовать. Тем более что при сегодняшнем дефиците кадров работодатель действительно заинтересован в том, чтобы на завод приходили и оставались. Условия хорошие", – добавила Татьяна Прокопенко.

Татьяна Прокопенко / Фото: Екатерина Смолихина

Ее коллега, контролер Ирина Грибанова на заводе уже почти 30 лет. Вспоминает, что времена бывали разные. И на заводе, и в промышленности, и в стране. Но сейчас все хорошо, есть стабильность.

"Зарплата постоянная, коллектив сплоченный, для детей постоянно праздники проводят, да и в целом сотрудников поддерживают. Мне важна такая стабильность. Да и причастность к такому стратегически важному производству – это дорогого стоит", – поделилась Ирина Грибанова. Ирина Грибанова / Фото: Екатерина Смолихина

Предприятие работает уже 68 лет. И на шинном уверены: впереди еще много лет успешного производства на благо страны.

ООО "Нортек"

Реклама