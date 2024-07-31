Промышленная микробиология. В АлтГУ открыли современную программу магистратуры

Как туда поступить и кем потом смогут работать выпускники

31 июля 2024, 11:25, ИА Амител

Современная лаборатория АлтГУ/ Фото: пресс-служба вуза

Промышленная биотехнология имеет огромное значение в медицине, сельском хозяйстве, производстве и охране окружающей среды. Без специалистов этого профиля невозможно сделать антибиотики и вакцину, создать устойчивые к болезням культуры, произвести биотопливо и так далее. И теперь профессионалов в данной сфере будут готовить в Алтайском государственном университете. В Институте биологии и биотехнологии АлтГУ открыли новую образовательную программу магистратуры "Промышленная микробиология и биотехнологии". Рассказываем, чему там научат, что нужно для поступления и где потом искать работу.

Насколько перспективно это направление сегодня?

Биология и биотехнологии – это в принципе важные направления. И вчера, и сегодня, и завтра. Институт биологии и биотехнологии АлтГУ выпускает таких специалистов уже 50 лет. Это единственный в крае вуз, который осуществляет фундаментальную подготовку бакалавров, магистров и аспирантов – биологов и экологов. Кстати, в 2022 году алтайский госуниверситет занял 16-е место в числе вузов – лидеров предметного рейтинга по биологии вузов России RAEX (рейтинговое агентство "РАЭКС").

Особенно активно сейчас развивается промышленная микробиология и промышленные биотехнологии. Это одни из наиболее перспективных и многообещающих направлений в промышленности, уверены в институте. Поэтому здесь и открыли новое направление.

Чему учат по этой магистерской программе?

Главная задача программы – сформировать комплексный подход к решению проблем в сфере биотехнологии и микробиологии. В институте готовят специалистов широкого профиля в области промышленной микробиологии и биотехнологии. Их научат:

решать нестандартные и инновационные задачи в эпоху глобализации экологических проблем;

работать в условиях роста интенсивности антропогенного влияния на природную среду;

развивать биотехнологические и микробиологические производства и отрасль в целом.

Какие экзамены придется сдать для поступления?

Экзамен в магистратуру только один – биология.

Сколько длится обучение?

Обучение по программе магистратуры "Промышленная микробиология и биотехнологии" проходит в течение двух лет. Возможен только очный формат.

Современная лаборатория АлтГУ / Фото: пресс-служба вуза

Какие предприятия и компании берут на работу таких специалистов?

Образование по профилю "Промышленная микробиология и биотехнологии" дает возможность устроиться специалистом разных направлений: биоинженер, биолог-исследователь, инженер-биолог, генетик, медицинский представитель фармацевтической фирмы, инженер-технолог пищевой промышленности, менеджер по качеству, микробиолог, фармацевт, химик-технолог. А также уйти в профессию биоэлектроника, сельскохозяйственная биотехнология, биотехнология в медицине и так далее.

"Специалисты подобного профессионального уровня считаются ценными работниками. Они необходимы на предприятиях пищевой, ветеринарной, перерабатывающей, парфюмерно-косметической отраслей промышленности", – рассказал директор института Сергей Смирнов.

Как и когда подать документы?

Подать документы для зачисления в магистратуру можно двумя способами:

дистанционно через онлайн-сервис "Личный кабинет абитуриента" на официальном сайте АлтГУ;

подать лично по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 61, с 08:00 до 17:00 часов в будни, в субботу – с 10:00 до 14:00.

Документы принимают до 16 августа 2024 года.

А сколько есть бюджетных мест?

В 2024 году будет пять бюджетных мест.

Где узнать подробности?

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