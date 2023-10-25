Синоптики предупредили, что на дорогах будет скользко

25 октября 2023, 14:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Усиление ветра до 19-24 метров в секунду, дожди, переходящие в мокрый снег, и гололедные явления прогнозируют синоптики в Алтайском крае днем 26 и ночью 27 октября. При этом в четверг в регионе будет еще довольно тепло: ночью +4...+9, днем максимально воздух прогреется до +12...+17°С. Но уже в ночь на пятницу ощутимо похолодает: ночью столбики термометров покажут 0...-5, днем -1...+4°С.

"В конце дня 26 октября мокрый снег мы ожидаем только по северо-западу. А 27 октября с прохождением холодного фронта дожди, переходящие в снег и мокрый снег, будут вероятны уже на большей части края. Сохранится сильный порывистый ветер до 24 м/с, на фоне общего похолодания он будет пронизывающим", – рассказала amic.ru дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Ночью 28-29 октября синоптики прогнозируют -3...-8 градусов, днем -1...+4°С. Снег и мокрый снег возможны лишь местами в северных и восточных районах. А в начале рабочей недели осадки уже вероятны на большей части края. По предварительному прогнозу, ночью 30 октября будет около -2...-7°С, днем +1...+7°С.