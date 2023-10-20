Пропавшая полгода назад сибирячка написала мужу, что она в аду
После единственного выхода на связь женщина перестала отвечать
20 октября 2023, 12:43, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Омичка, ушедшая из дома, написала мужу через полгода после пропажи. Об этом сообщает "Российская газета".
Женщина жила в Омске, вышла замуж, родила ребенка, но вскоре пара разошлась. После этого сибирячка уехала в Екатеринбург, где снова сыграла свадьбу.
После ссоры с новым мужем она ушла из дома. Спустя несколько месяцев после этого мужчина позвонил родственникам жены, но те ответили, что у них ее нет. Тогда родные обратились к волонтерам и начали поиски.
Отмечается, что мужчина написал женщине сообщение и она ответила единственный раз. Пропавшая написала, что она в аду и неизвестные над ней издеваются.
12:56:10 20-10-2023
Как после такого Путину верить ? Он россиянам РАЙ гарантировал ( впрочем пенсионный возраст и конституцию тоже)...
13:04:22 20-10-2023
Гость (12:56:10 20-10-2023) Как после такого Путину верить ? Он россиянам РАЙ гарантиро... Это шутка?
13:11:08 20-10-2023
Все наши специальные службы могут вычислить!... Просто они это не делают за просто так! А ведь могли бы спасти столько много людей!...
13:46:27 20-10-2023
Гость (13:11:08 20-10-2023) Все наши специальные службы могут вычислить!... Просто они э... Спецслужбам я думаю есть чем заняться кроме как пропавших людей искать. А вот начать применять такие технологии в полиции для более оперативного раскрытия дел давно пора.
13:48:59 20-10-2023
Гость (13:11:08 20-10-2023) Все наши специальные службы могут вычислить!... Просто они э... А заявление о розыске было, чтобы правоохранители могли начать его отрабатывать?
14:06:39 20-10-2023
спустя несколько месяцев муж позвонил родственникам - это как? это что за муж?
14:57:00 20-10-2023
гость (14:06:39 20-10-2023) спустя несколько месяцев муж позвонил родственникам - это ка... Я так вообще не понял, который из мужей позвонил. Мне показалось, что первый.
15:08:39 20-10-2023
Кашолка ещё та , третий раз наверно за чёрта замуж вышла. А чёрт с друзьями решил поделиться.
18:23:05 20-10-2023
Гость (15:08:39 20-10-2023) Кашолка ещё та , третий раз наверно за чёрта замуж вышла. А ... По себе, кошелка, судишь?