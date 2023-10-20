Пропавшая полгода назад сибирячка написала мужу, что она в аду

После единственного выхода на связь женщина перестала отвечать

20 октября 2023, 12:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Омичка, ушедшая из дома, написала мужу через полгода после пропажи. Об этом сообщает "Российская газета".

Женщина жила в Омске, вышла замуж, родила ребенка, но вскоре пара разошлась. После этого сибирячка уехала в Екатеринбург, где снова сыграла свадьбу.

После ссоры с новым мужем она ушла из дома. Спустя несколько месяцев после этого мужчина позвонил родственникам жены, но те ответили, что у них ее нет. Тогда родные обратились к волонтерам и начали поиски.

Отмечается, что мужчина написал женщине сообщение и она ответила единственный раз. Пропавшая написала, что она в аду и неизвестные над ней издеваются.