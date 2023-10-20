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Пропавшая полгода назад сибирячка написала мужу, что она в аду

После единственного выхода на связь женщина перестала отвечать

20 октября 2023, 12:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Омичка, ушедшая из дома, написала мужу через полгода после пропажи. Об этом сообщает "Российская газета".

Женщина жила в Омске, вышла замуж, родила ребенка, но вскоре пара разошлась. После этого сибирячка уехала в Екатеринбург, где снова сыграла свадьбу.

После ссоры с новым мужем она ушла из дома. Спустя несколько месяцев после этого мужчина позвонил родственникам жены, но те ответили, что у них ее нет. Тогда родные обратились к волонтерам и начали поиски. 

Отмечается, что мужчина написал женщине сообщение и она ответила единственный раз. Пропавшая написала, что она в аду и неизвестные над ней издеваются.

Происшествия

Комментарии 9

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Гость

12:56:10 20-10-2023

Как после такого Путину верить ? Он россиянам РАЙ гарантировал ( впрочем пенсионный возраст и конституцию тоже)...

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Гость

13:04:22 20-10-2023

Гость (12:56:10 20-10-2023) Как после такого Путину верить ? Он россиянам РАЙ гарантиро... Это шутка?

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Гость

13:11:08 20-10-2023

Все наши специальные службы могут вычислить!... Просто они это не делают за просто так! А ведь могли бы спасти столько много людей!...

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Гость

13:46:27 20-10-2023

Гость (13:11:08 20-10-2023) Все наши специальные службы могут вычислить!... Просто они э... Спецслужбам я думаю есть чем заняться кроме как пропавших людей искать. А вот начать применять такие технологии в полиции для более оперативного раскрытия дел давно пора.

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Гость

13:48:59 20-10-2023

Гость (13:11:08 20-10-2023) Все наши специальные службы могут вычислить!... Просто они э... А заявление о розыске было, чтобы правоохранители могли начать его отрабатывать?

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гость

14:06:39 20-10-2023

спустя несколько месяцев муж позвонил родственникам - это как? это что за муж?

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Гость

14:57:00 20-10-2023

гость (14:06:39 20-10-2023) спустя несколько месяцев муж позвонил родственникам - это ка... Я так вообще не понял, который из мужей позвонил. Мне показалось, что первый.

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Гость

15:08:39 20-10-2023

Кашолка ещё та , третий раз наверно за чёрта замуж вышла. А чёрт с друзьями решил поделиться.

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Гость

18:23:05 20-10-2023

Гость (15:08:39 20-10-2023) Кашолка ещё та , третий раз наверно за чёрта замуж вышла. А ... По себе, кошелка, судишь?

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