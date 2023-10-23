Пропавшего на девять дней жителя Ленобласти нашли в ручье убитым и связанным

На трупе были ножевые ранения в области груди и шеи, а ноги были связаны веревкой. На голову был надет пакет

23 октября 2023, 22:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Труп мужчины с ножевыми ранениями, пакетом на голове и связанными руками нашли в ручье недалеко от города Каменногорска Ленинградской области. Телеканал "360" пообщался с дочерью сожительницы, которая видела его в последний раз перед исчезновением.

Сообщение в полицию о найденном теле поступило 22 октября. Полицейские установили личность погибшего — им оказался 32-летний местный житель. На трупе были ножевые ранения в области груди и шеи, а ноги были связаны веревкой. На голову был надет пакет.

Дочь сожительницы погибшего рассказала, что в их последнюю встречу он заявил, что ему предложили работу механиком в пожарной части. Туда его якобы попросили принести документы. С тех пор его не видели.

Девушка утверждает, что убитый злоупотреблял спиртным и мог, будучи пьяным, поругаться с посторонними людьми.