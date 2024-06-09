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Пропавших в Алтайском крае подростков нашли живыми

Местоположение детей было неизвестно с 7 июня

09 июня 2024, 16:25, ИА Амител

Фото: страница отряда "ЛизаАлерт" во "Вконтакте"
Фото: страница отряда "ЛизаАлерт" во "Вконтакте"

В Алтайском крае остановили поиски двух пропавших в Тальменском районе подростков. Об этом сообщили в отряде "ЛизаАлерт".

Дети ушли из дома в Озерках 7 июня, после чего об их местоположении информации не было. 

"Найдены, живы! Спасибо огромное всем, кто помогал в поиске!" – сообщили в поисковом отряде.

Подробности не приводятся.

Алтайский край Поисковое движение

Комментарии 1

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Гость.

22:23:13 09-06-2024

Спасибо за хорошее сообщение!

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