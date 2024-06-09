Пропавших в Алтайском крае подростков нашли живыми
Местоположение детей было неизвестно с 7 июня
09 июня 2024, 16:25, ИА Амител
Фото: страница отряда "ЛизаАлерт" во "Вконтакте"
В Алтайском крае остановили поиски двух пропавших в Тальменском районе подростков. Об этом сообщили в отряде "ЛизаАлерт".
Дети ушли из дома в Озерках 7 июня, после чего об их местоположении информации не было.
"Найдены, живы! Спасибо огромное всем, кто помогал в поиске!" – сообщили в поисковом отряде.
Подробности не приводятся.
22:23:13 09-06-2024
Спасибо за хорошее сообщение!