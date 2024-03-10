Пропавший подросток в Сибири вернулся домой через 11 дней

Мальчик пытался запутать поисковиков и говорил, что уехал

10 марта 2024, 13:35, ИА Амител

Обновленная поисковая ориентировка

В Красноярске пропавший подросток вернулся домой, сделав бабушке подарок на 8 Марта. Об этом сообщает Kras Mash.

Шестнадцатилетний парень ушел из дома 27 февраля и исчез. Волонтеры стали искать его, однако результатов поиски не дали.

Через некоторое время парень позвонил бабушке и заявил о том, что уехал в Москву. Тогда к работам подключились поисковики из столицы.

Накануне стало известно, что подросток вернулся домой. Все это время он находился у друзей, а об отъезде сообщил специально, чтобы запутать следы.

Его жизни и здоровью ничего не угрожает.