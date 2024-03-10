Пропавший подросток в Сибири вернулся домой через 11 дней
Мальчик пытался запутать поисковиков и говорил, что уехал
10 марта 2024, 13:35, ИА Амител
Обновленная поисковая ориентировка
В Красноярске пропавший подросток вернулся домой, сделав бабушке подарок на 8 Марта. Об этом сообщает Kras Mash.
Шестнадцатилетний парень ушел из дома 27 февраля и исчез. Волонтеры стали искать его, однако результатов поиски не дали.
Через некоторое время парень позвонил бабушке и заявил о том, что уехал в Москву. Тогда к работам подключились поисковики из столицы.
Накануне стало известно, что подросток вернулся домой. Все это время он находился у друзей, а об отъезде сообщил специально, чтобы запутать следы.
Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
13:59:00 10-03-2024
Вот пусть оплатит все эти поиски. А если денег нет, пусть дороги подметает, иначе ничего не поймёт
14:45:21 10-03-2024
Взрослый парень решил жить самостоятельно. Похвальное решение. Гиперопекой затерроризировали всю молодеж.
19:06:38 10-03-2024
Гость (14:45:21 10-03-2024) Взрослый парень решил жить самостоятельно. Похвальное решени... Он пока несовершеннолетний, а не взрослый.
19:53:22 10-03-2024
Гость (14:45:21 10-03-2024) Взрослый парень решил жить самостоятельно. Похвальное решени... А если бы бабку паралич разбил? Головушкой - то думай...
14:10:38 11-03-2024
Гость (19:53:22 10-03-2024) А если бы бабку паралич разбил? ..... наследство бы привалило
15:48:59 10-03-2024
Жизни и здоровью ничего не угрожает, а мозгов как у курицы.
16:34:29 10-03-2024
Зачем Вы так о своих детях и о себе? 16 лет далеко не ребенок. В 16 лет окончил среднюю школу в СССР и пошел работать рабочим на кирпичный завод. В 17 лет уехал за несколько тысяч километров от своего села и поступил в техникум.
20:12:11 10-03-2024
а мозгов как у курицы. (16:34:29 10-03-2024) Зачем Вы так о своих детях и о себе? 16 лет далеко не ребено... Он сбежал от бабушки у которой мог бы случиться инфаркт. И не собирался, он не учиться, ни работать
14:03:26 11-03-2024
Пороть с утра до вечера. Если мозгом не понимает, что бабушка могла от переживаний умереть, значит через н-ное место может поймет. Поколение потребителей((( Мне многим больше, чем совершеннолетие, и то родителям звоню каждый день, чтобы знать друг о друге и прожить день спокойно.