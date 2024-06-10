Пропавшую 18-летнюю художницу уже месяц ищут на Алтае

Девушка ушла из дома 10 мая

10 июня 2024, 15:16, ИА Амител

Девушка в лесу / Фото: pxhere.com

В Республике Алтай уже месяц ищут пропавшую 18-летнюю художницу. Об этом сообщает Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим.

Приметы: на вид 18 лет, среднего телосложения, волосы темные, стрижка короткая, рост 150 см.

Одежда: ветровка фисташкового цвета, джинсы серо-черного цвета, кроссовки белого цвета.

Девушка ушла из дома в Горно-Алтайске 10 мая. В последний раз ее видели недалеко от автобусной остановки "Трактовая".