Пропавшую в Кемеровской области 12-летнюю девочку нашли мертвой

Подозреваемого в убийстве задержали

19 июня 2024, 17:11, ИА Амител

Место, где нашли тело ребенка / Фото: Mash Siberia

В Кемеровской области спустя сутки нашли мертвой пропавшую девочку. Об этом сообщает "Сибдепо".

Тело 12-летней школьницы со следами насильственной смерти обнаружили в колодце на территории заброшенного здания в селе Топки. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По информации телеграм-канала Mash Siberia, по подозрению в совершении преступления задержали жителя одного из сел.

Его мотивы пока неизвестны. Отмечается, что ранее он был судим за убийство.