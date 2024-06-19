Пропавшую в Кемеровской области 12-летнюю девочку нашли мертвой
Подозреваемого в убийстве задержали
19 июня 2024, 17:11, ИА Амител
Место, где нашли тело ребенка / Фото: Mash Siberia
В Кемеровской области спустя сутки нашли мертвой пропавшую девочку. Об этом сообщает "Сибдепо".
Тело 12-летней школьницы со следами насильственной смерти обнаружили в колодце на территории заброшенного здания в селе Топки. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
По информации телеграм-канала Mash Siberia, по подозрению в совершении преступления задержали жителя одного из сел.
Его мотивы пока неизвестны. Отмечается, что ранее он был судим за убийство.
23:30:18 19-06-2024
а давайте "за" смертную казнь референдум? чем мы хуже США?
00:03:15 20-06-2024
Гость (23:30:18 19-06-2024) а давайте "за" смертную казнь референдум? чем мы хуже США? ... Нет, не давайте. За пожизненное- да.
И не выпускать из колонии за тяжкие преступления ни под каким предлогом!
10:00:45 20-06-2024
Гость (00:03:15 20-06-2024) Нет, не давайте. За пожизненное- да.И не выпускать из ко... А кормить за наш счет?