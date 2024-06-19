НОВОСТИПроисшествия

Пропавшую в Кемеровской области 12-летнюю девочку нашли мертвой

Подозреваемого в убийстве задержали

19 июня 2024, 17:11, ИА Амител

Место, где нашли тело ребенка / Фото: Mash Siberia
Место, где нашли тело ребенка / Фото: Mash Siberia

В Кемеровской области спустя сутки нашли мертвой пропавшую девочку. Об этом сообщает "Сибдепо".

Тело 12-летней школьницы со следами насильственной смерти обнаружили в колодце на территории заброшенного здания в селе Топки. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По информации телеграм-канала Mash Siberia, по подозрению в совершении преступления задержали жителя одного из сел.

Его мотивы пока неизвестны. Отмечается, что ранее он был судим за убийство.

Убийство Кемеровская область

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

23:30:18 19-06-2024

а давайте "за" смертную казнь референдум? чем мы хуже США?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:03:15 20-06-2024

Гость (23:30:18 19-06-2024) а давайте "за" смертную казнь референдум? чем мы хуже США? ... Нет, не давайте. За пожизненное- да.
И не выпускать из колонии за тяжкие преступления ни под каким предлогом!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:00:45 20-06-2024

Гость (00:03:15 20-06-2024) Нет, не давайте. За пожизненное- да.И не выпускать из ко... А кормить за наш счет?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров