"ПРОрасти". АлтГУ проведет фестиваль науки для школьников

Посетить мероприятие могут школьники 1-11 классов и абитуриенты

24 октября 2024, 10:00, ИА Амител

Студент смотрит в микроскоп / Фото: АлтГУ

Алтайский государственный университет (АлтГУ) приглашает будущих студентов и их родителей на масштабный краевой фестиваль "ПРОрасти в АГУ", который пройдет с 26 по 27 октября 2024 года. Мероприятие предлагает школьникам и всем, кто интересуется миром науки и творчества, поближе познакомиться с современными возможностями науки и образования. Программа очень насыщенная. Рассказываем, что там можно будет посмотреть и как попасть на фестиваль.

Что такое фестиваль "ПРОрасти в АГУ"?

Фестиваль "ПРОрасти в АГУ" – это настоящий праздник науки, творчества и общения. Он адресован школьникам всех классов, а также тем, кто интересуется миром науки и стремится к саморазвитию.

Как пройдет мероприятие?

Фестиваль продлится два дня, каждый из которых будет посвящен разным аспектам деятельности.

Первый день, 26 октября, посвящен науке. АлтГУ откроет двери для юных исследователей, учащихся 1-11 классов, которые интересуются современными технологиями и интересными открытиями. А также хотят узнать что-то новое и познакомиться с колледжем и институтами АлтГУ.

В разных институтах вуза для ребят проведут увлекательные мероприятия, например, семинар и мастер-класс "Знакомые незнакомцы", в рамках которого они узнают, как выглядит еда до того, как попала на стол, откроют неожиданные факты о культурных растениях. Или, например, семинар и мастер-класс "Это загадочное слово "ДНК", где не только поведают о молекуле, но и предоставят возможность попробовать самостоятельно ее выделить из растительного материала. Также пройдет мастер-класс "Чудо-микромир" и "Земля из Космоса". А еще – экологическая игра "Сколько живут отходы?".

Место проведения:

корпус М (пр. Ленина, 61);

корпус Л (пр. Ленина, 61);

корпус Д (ул. Димитрова, 66);

корпус С (пр. Социалистический, 68).

Время проведения: с 10:00 до 17:00.

Более подробно изучить программу дня можно по ссылке . Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться (количество мест на площадках ограничено).

Студенты университета / Фото: пресс-служба АлтГУ

Во второй день фестиваля, 27 октября, АлтГУ проведет день открытых дверей для учащихся 9-11 классов и их родителей. Гости смогут познакомиться с жизнью студентов университета, пообщаться с ректором АлтГУ Сергеем Бочаровым и принять участие в интерактивных играх. А также узнать о возможностях поступления в вуз.

В АлтГУ запланировали интерактивные площадки от студенческих объединений и выступление творческих коллективов вуза. Также, например, в институте гуманитарных наук пройдут игры и семинары "Путь PROF желаний", тренинг "Методы самопомощи в совладании со стрессом" и лекция "Нейросети как успешный старт для дизайнера". А в институте химии и химико-фармацевтических технологий состоится викторина "Безопасность и защита человека в опасных ситуациях". Участники будут выполнять задания, участвовать в конкурсах, примерять роль спасателей и оказывать первую помощь. В конце мероприятия подведут итоги и наградят победителей.

Место проведения: корпус С (пр. Социалистический, 68).

Время проведения: с 12:00 до 16:00.

Более подробно изучить программу дня можно по ссылке . Для участия в мероприятиях также необходимо предварительно пройти регистрацию .

Для получения дополнительной информации о фестивале "ПРОрасти в АГУ" и регистрации на мероприятие вы можете обратиться к контактному лицу – Татьяне Гужвенко по телефону 8 (3852) 298-195 или по ura.asu@mail.ru.

Как недавно сообщал amic.ru, в начале октября в вузе прошла первая координационная встреча участников научно-исследовательского консорциума "Интеракватех". АлтГУ стал одним из основателей и участников этого объединения наряду со Стелленбосским университетом Южно-Африканской Республики, а также двумя компаниями: российским "Арсалом" и малазийской GK Aqua. Консорциум собрали, чтобы повысить эффективность работы с аквакультурой.