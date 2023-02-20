Из-за ковида фестиваль во всей своей красе прошёл впервые с 2020 года

20 февраля 2023, 13:10, ИА Амител

Фото: ТАСС

На минувших выходных в Бразилии начался знаменитый на весь мир карнавал. В Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Салвадоре проходят красочные парады школ самбы.





























Бразильский карнавал - 2023 в Сан-Паулу

Фото: ТАСС

Истоки Бразильский карнавал берёт от древнегреческого праздника в честь бога вина Дионисия. Затем римляне превратили этот обычай в вакханалии, во время которых рабы и хозяева менялись одеждами, веселились и много пили. Позже Католическая церковь реформировала этот праздник в фестиваль, предшествующий Великому посту, пишет Sputnik. Празднование приобрело новый массовый размах – это был последний день наслаждения музыкой, едой, алкоголем и сексом перед постом, перед сорока днями смирения и воздержания.

Торжества будут продолжаться целую неделю, до 25 февраля.