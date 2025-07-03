Проще и быстрее. Сбер запустит оплату с помощью улыбки для подростков

Речь идет о молодых людях от 14 до 17 лет

03 июля 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFJrjeoa

Сбербанк в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сбер на днях запустит оплату с помощью биометрии для всех граждан России старше 14 лет. Нововведение станет доступно для более 6,5 млн подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Об этом на Финансовом конгрессе Банка России 2025 сообщил первый зампред Правления Сбербанка Кирилл Царев.

Исследования банка показывают, что более половины пользователей сервисов оплаты младше 18 лет ежедневно используют бесконтактные методы, включая платежные стикеры. Теперь молодые люди смогут воспользоваться самой инновационной услугой, которая не требует наличия карты или даже смартфона. Это упрощает процесс покупок, соответствуя запросам молодежной аудитории. К тому же биометрия снижает риски мошенничества и кражи личных данных, избавляет от необходимости запоминать пароли и переживать о потерянных картах.

Чтобы подключить оплату по биометрии:

Войдите в приложение "СберБанк Онлайн", через поиск найдите опцию "оплата улыбкой". Нажмите "подключиться", выберите карту и создайте код безопасности. Согласитесь на сдачу биометрии через "Госуслуги" (переадресация происходит автоматически). Получите согласие родителей или законных представителей через push*-уведомление (при условии, что в их профиле на "Госуслугах" есть учетная запись ребенка). Пройдите процедуру сдачи биометрии и начните оплачивать покупки в магазинах, кафе, ресторанах и других местах.

Платежи доступны не только клиентам Сбербанка, но и пользователям других банков через систему Сбер ID*. Сегодня основной контингент сервиса – люди в возрасте от 25 до 44 лет (56%), а также клиенты в возрасте от 45 до 64 лет (31%) и пользователи 22-24 лет и старше 65 лет (по 5%).

*push ("Пуш"); ID ("АйДи")

ПАО Сбербанк; ИНН 7707083893

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