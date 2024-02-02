Прошивка для асика: какие есть преимущества и основные особенности

Рассказываем, для каких моделей она подходит

02 февраля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KHoVa

Майнинг. Криптовалюта / Фото: freepik.com

При добыче криптовалюты асик-майнеры используют специальные программы, позволяющие добиваться более высоких результатов. Их называют прошивкой для асика. При выборе такой программы необходимо учитывать модификацию оборудования (существует прошивка для асика S9, которая также подходит для моделей S9i* и S9j*). Рассказываем, какие особенности имеет прошивка.

Преимущества

Итак, модификация дает:

существенное повышение производительности;

расширение перечня доступных пулов;

снижение уровня шума при работе;

снижение объема энергопотребления;

повышение стабильности оборудования;

ускорение окупаемости оборудования.

Обратите внимание, что описанные преимущества вы получаете только при использовании официальной прошивки или усовершенствованных на ее основе модификаций. В остальных случаях производитель оборудования снимает с себя гарантийные обязательства, и стабильность работы может быть нарушена в любой момент.

Усовершенствовать оборудование просто: большая часть этапов происходит в автоматическом режиме. Майнер лишь выбирает необходимые настройки, в зависимости от поставленных задач.

Прошивка для асика S9 от компании Bixbit

Компания Bixbit* предлагает скачать прошивку для асика, которая гарантирует:

экономию времени и минимум усилий (благодаря автоматическому обновлению и настройке);

возможность переключать режимы и контролировать доход;

возможность добиваться максимальных показателей хешрейта за счет разгона каждого чипа по отдельности;

встроенное иммерсионное охлаждение;

полную безопасность и защиту от несанкционированного доступа;

гибкую систему настройки событий и уведомлений;

эффективную систему энергосбережения;

доступ к статистике в личном кабинете;

защиту оборудования при достижении критических температур или возникновении неполадок в системе охлаждения.

Можно выбрать стандартный или премиальный пакет услуг. При оформлении партнерской программы клиенты, кроме персонального чата поддержки и удаленного контроля и мониторинга, получают брендирование прошивки логотипом и возможность использования любого пула для партнерского Fee*.

*S9 ("Эс9"); S9i ("Эс9ай"); S9j ("Эс9джи"); Bixbit ("Биксбит"); Fee ("Фри").

ООО "Фикси"

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