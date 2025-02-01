Прошло четыре года после смерти Александра Назарчука. Вот его последнее интервью

Легендарный алтайский политик умер 1 февраля 2021 года

01 февраля 2025, 11:51, ИА Амител

Со дня смерти алтайского политика Александра Назарчука прошло четыре года. Экс-председатель краевого Совета народных депутатов и бывший министр сельского хозяйства России умер 1 февраля 2021 года.

Александр Назарчук не боялся спорить с губернаторами и на равных общался с первым президентом РФ Борисом Ельциным. "Из подворотни лаять не буду, но свое мнение имею", – говорил он о себе.

Весной 2020 года amic.ru побывал в гостях у Александра Григорьевича. Мы вместе пели, шутили, вспоминали и при этом почти не говорили о политике. Тем не менее попытались показать Назарчука таким, каким его знают далеко не все.

Александр Назарчук родился в 1939 году в Романовском районе. Окончил Алтайский аграрный институт по специальности "агроном". Был директором совхоза "Гуселетовский". В 1987 году Назарчук назначен первым заместителем председателя крайисполкома. Александр Григорьевич был депутатом Верховного Совета РСФСР. С 1994 по 1995 год – министр сельского хозяйства России. Долгие годы возглавлял региональный парламент.