Прошло четыре года после смерти Александра Назарчука. Вот его последнее интервью
Легендарный алтайский политик умер 1 февраля 2021 года
01 февраля 2025, 11:51, ИА Амител
Со дня смерти алтайского политика Александра Назарчука прошло четыре года. Экс-председатель краевого Совета народных депутатов и бывший министр сельского хозяйства России умер 1 февраля 2021 года.
Александр Назарчук не боялся спорить с губернаторами и на равных общался с первым президентом РФ Борисом Ельциным. "Из подворотни лаять не буду, но свое мнение имею", – говорил он о себе.
Весной 2020 года amic.ru побывал в гостях у Александра Григорьевича. Мы вместе пели, шутили, вспоминали и при этом почти не говорили о политике. Тем не менее попытались показать Назарчука таким, каким его знают далеко не все.
Александр Назарчук родился в 1939 году в Романовском районе. Окончил Алтайский аграрный институт по специальности "агроном". Был директором совхоза "Гуселетовский". В 1987 году Назарчук назначен первым заместителем председателя крайисполкома. Александр Григорьевич был депутатом Верховного Совета РСФСР. С 1994 по 1995 год – министр сельского хозяйства России. Долгие годы возглавлял региональный парламент.
12:34:51 01-02-2025
Александр Григорьевич очень много сделал для Романовского района Алтайского края в 70-е и 80-е годы. Райцентр Романово одно из красивейших мест до сих пор в крае. Губернатор Томенко частый гость этого села. Назарчук нестоящий специалист и управленец был.
18:08:00 01-02-2025
Гость (12:34:51 01-02-2025) Александр Григорьевич очень много сделал для Романовского ра... При СССР все много сделали и все были хорошие
13:27:16 01-02-2025
К Евдокимову пришел в белом костюме?
15:30:15 01-02-2025
Легендарный???
Там не легенда , а страшная сказка ...
22:25:08 01-02-2025
Гость (15:30:15 01-02-2025) Легендарный???Там не легенда , а страшная сказка ...... не ври, работали вместе, прекрасный тонкий специалист
16:11:52 01-02-2025
Загадочная смерть. Такая же, как у Евдокимова.
17:17:46 01-02-2025
Гость (16:11:52 01-02-2025) Загадочная смерть. Такая же, как у Евдокимова.... В частных домах с газовыми котлами довольно редко гибнут люди от угарного газа. В основном несчастные случаи происходят при печном отоплении в старых домишках. А здесь крепкий , относительно новый дом, наверняка газовики каждый год проверяли. Ранее семья Сытых погибла аналогично.
22:27:27 01-02-2025
Гость (16:11:52 01-02-2025) Загадочная смерть. Такая же, как у Евдокимова.... А что загадочного в смерти Евдокимова?
21:35:23 02-02-2025
Бывший депутат Верховного Совета РСФСР с большим крестом под рубашкой.