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Прошло четыре года после смерти Александра Назарчука. Вот его последнее интервью

Легендарный алтайский политик умер 1 февраля 2021 года

01 февраля 2025, 11:51, ИА Амител

Со дня смерти алтайского политика Александра Назарчука прошло четыре года. Экс-председатель краевого Совета народных депутатов и бывший министр сельского хозяйства России умер 1 февраля 2021 года.

Александр Назарчук не боялся спорить с губернаторами и на равных общался с первым президентом РФ Борисом Ельциным. "Из подворотни лаять не буду, но свое мнение имею", – говорил он о себе.

Весной 2020 года amic.ru побывал в гостях у Александра Григорьевича. Мы вместе пели, шутили, вспоминали и при этом почти не говорили о политике. Тем не менее попытались показать Назарчука таким, каким его знают далеко не все.

Александр Назарчук родился в 1939 году в Романовском районе. Окончил Алтайский аграрный институт по специальности "агроном". Был директором совхоза "Гуселетовский". В 1987 году Назарчук назначен первым заместителем председателя крайисполкома. Александр Григорьевич был депутатом Верховного Совета РСФСР. С 1994 по 1995 год – министр сельского хозяйства России. Долгие годы возглавлял региональный парламент.

Алтайский край Политика

Комментарии 9

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Гость

12:34:51 01-02-2025

Александр Григорьевич очень много сделал для Романовского района Алтайского края в 70-е и 80-е годы. Райцентр Романово одно из красивейших мест до сих пор в крае. Губернатор Томенко частый гость этого села. Назарчук нестоящий специалист и управленец был.

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Гость

18:08:00 01-02-2025

Гость (12:34:51 01-02-2025) Александр Григорьевич очень много сделал для Романовского ра... При СССР все много сделали и все были хорошие

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Костя

13:27:16 01-02-2025

К Евдокимову пришел в белом костюме?

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Гость

15:30:15 01-02-2025

Легендарный???
Там не легенда , а страшная сказка ...

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Гость

22:25:08 01-02-2025

Гость (15:30:15 01-02-2025) Легендарный???Там не легенда , а страшная сказка ...... не ври, работали вместе, прекрасный тонкий специалист

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Гость

16:11:52 01-02-2025

Загадочная смерть. Такая же, как у Евдокимова.

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Гость

17:17:46 01-02-2025

Гость (16:11:52 01-02-2025) Загадочная смерть. Такая же, как у Евдокимова.... В частных домах с газовыми котлами довольно редко гибнут люди от угарного газа. В основном несчастные случаи происходят при печном отоплении в старых домишках. А здесь крепкий , относительно новый дом, наверняка газовики каждый год проверяли. Ранее семья Сытых погибла аналогично.

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Гость

22:27:27 01-02-2025

Гость (16:11:52 01-02-2025) Загадочная смерть. Такая же, как у Евдокимова.... А что загадочного в смерти Евдокимова?

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Гость

21:35:23 02-02-2025

Бывший депутат Верховного Совета РСФСР с большим крестом под рубашкой.

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