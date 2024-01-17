Проскурякова ответила на слухи о разводе с Игорем Николаевым
Фанаты сделали такой вывод, потому что не увидели портрет на фото
17 января 2024, 10:31, ИА Амител
Фото: https://vk.com/igornikolaev__music
Жена известного российского певца и композитора Игоря Николаева ответила на слухи о разводе. Ее слова передает "АиФ".
Юлия Проскурякова ранее в социальных сетях опубликовала фотографию, сделанную во время празднования Нового года в окружении близких. Внимательные фанаты заметили, что над фортепиано в доме не висит семейный портрет, и сделали вывод о том, что между супругами произошел разлад.
Проскурякова заверила, что у нее с Игорем Николаевым все в порядке и портрет продолжает висеть в доме, только теперь на другом месте.
"Семейная картина – в квартире! Так и висит", – добавила Проскурякова.
10:59:29 17-01-2024
да как же пофиг
06:41:58 18-01-2024
по фигу