Проскурякова ответила на слухи о разводе с Игорем Николаевым

Фанаты сделали такой вывод, потому что не увидели портрет на фото

17 января 2024, 10:31, ИА Амител

Фото: https://vk.com/igornikolaev__music

Жена известного российского певца и композитора Игоря Николаева ответила на слухи о разводе. Ее слова передает "АиФ".

Юлия Проскурякова ранее в социальных сетях опубликовала фотографию, сделанную во время празднования Нового года в окружении близких. Внимательные фанаты заметили, что над фортепиано в доме не висит семейный портрет, и сделали вывод о том, что между супругами произошел разлад.

Проскурякова заверила, что у нее с Игорем Николаевым все в порядке и портрет продолжает висеть в доме, только теперь на другом месте.

"Семейная картина – в квартире! Так и висит", – добавила Проскурякова.