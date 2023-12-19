Проснувшаяся во время операции жительница Барнаула получит компенсацию 40 тыс. руб.
Изначально женщина настаивала на сумме более 3 млн руб.
19 декабря 2023, 13:51, ИА Амител
Центральный районный суд Барнаула повторно рассмотрел дело по иску Марии Шалгановой к Алтайскому краевому госпиталю для ветеранов войн. Об этом пишет "Банкфакс".
Женщина утверждала, что 21 апреля 2021 года она проснулась во время операции по удалению грыжи, чувствовала боль и слышала, как медсестры обсуждали ее маникюр. Кроме того, по итогу операции ее не устроили длина сечения и качество шва.
Шалганова обратилась в суд. За моральный ущерб она требовала 3 млн рублей и еще 140 тысяч в качестве возмещения утраченного заработка.
В апреле 2022 года суд вынес первое решение по иску, отказав в удовлетворении требований. Женщина подала апелляционную жалобу, но снова проиграла.
Однако Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение суда первой инстанции и дело Шалгановой направили на новое рассмотрение.
Оно состоялось 15 декабря и завершилось уже в пользу истицы: суд частично удовлетворил ее требования и обязал госпиталь выплатить 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
14:05:38 19-12-2023
Под наркозом в полудрёме она слышала обсуждение её маникюра медсестрами.Не устроили длина сечения и качество шва...А выше 8-го кассационного суда общей юрисдикции уже ничего нет?И что из себя представляет эта дама с удалённой грыжей?
14:29:41 19-12-2023
А то ещё случай был со знакомой медсестрой.Приходит после наркоза один после операции и вдруг,лёжа,хватает со столика скальпель и медсестре в бок.Чуть мимо печени.Несколько месяцев лечилась.Государство её потом на год раньше на пенсию отпустило.Но,правда, это было связано с особыми условиями работы.
15:28:37 19-12-2023
Делал операцию по грыже под спинальным наркозом - полтуловища отнимается. Хирурги обсуждали какое пиво взять на розлив на вечер и какую рыбку. Куда подавать в суд?
15:34:03 19-12-2023
Гость (15:28:37 19-12-2023) на розлив на вечер и какую рыбку. Куда подавать в суд?... Завидки берут?
15:44:53 19-12-2023
Гость (15:28:37 19-12-2023) Делал операцию по грыже под спинальным наркозом - полтуловищ... Так у них уже всё отработано до автоматизма.Вот они и болтают.Это экипажу самолёта запрещено отвлекать внимание на постороннее сколько-то времени до взлёта и сколько-то во время взлёта.Но,по правде говоря,если что-то тогда пойдёт не так, то грохнутся все.
15:37:43 19-12-2023
Это были анестезиологи.
19:44:30 19-12-2023
Мы же все на работе говорим только о работе. Ни о СВО, ни о детях , ни о погоде. Какие они негодяи ,кто говорит не о работе!
23:05:17 19-12-2023
Александр (19:44:30 19-12-2023) Мы же все на работе говорим только о работе. Ни о СВО, ни о ... Не, это разные вещи - говорить о своих детях или о погоде или обсуждать клиента прямо при нём. Вам же не понравится, если кассир начнет вашу внешность обсуждать прямо при вас "О! Галя, глянь, какая у меня покупательница, прическа - просто взрыв мозга! А эти розочки на кофточки - прошлый век".