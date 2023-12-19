Проснувшаяся во время операции жительница Барнаула получит компенсацию 40 тыс. руб.

Изначально женщина настаивала на сумме более 3 млн руб.

19 декабря 2023, 13:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Центральный районный суд Барнаула повторно рассмотрел дело по иску Марии Шалгановой к Алтайскому краевому госпиталю для ветеранов войн. Об этом пишет "Банкфакс".

Женщина утверждала, что 21 апреля 2021 года она проснулась во время операции по удалению грыжи, чувствовала боль и слышала, как медсестры обсуждали ее маникюр. Кроме того, по итогу операции ее не устроили длина сечения и качество шва.

Шалганова обратилась в суд. За моральный ущерб она требовала 3 млн рублей и еще 140 тысяч в качестве возмещения утраченного заработка.

В апреле 2022 года суд вынес первое решение по иску, отказав в удовлетворении требований. Женщина подала апелляционную жалобу, но снова проиграла.

Однако Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение суда первой инстанции и дело Шалгановой направили на новое рассмотрение.

Оно состоялось 15 декабря и завершилось уже в пользу истицы: суд частично удовлетворил ее требования и обязал госпиталь выплатить 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.