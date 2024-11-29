Просто купи EXEED. Как из Барнаула съездить в Китай и увидеть технологии будущего

Узнали великие китайские автосекреты и рассказываем их читателям amic.ru

29 ноября 2024, 09:45, ИА Амител erid: LjN8K8nKz

Жительница Барнаула побывала в Китае на суперсовременном автомобильном заводе и посетила секретную лабораторию, где разрабатывают технологии будущего. А еще – покаталась на летающих автомобилях и пообщалась с роботами с человеческим лицом. И все это – благодаря конкурсу от автоцентра "Альбион-Моторс" и компании EXEED ("Иксид"). Кстати, выиграть в этом конкурсе может каждый. Как именно – узнала съемочная группа "Переговорки" на amic.ru, которая побывала в гостях в автосалоне "Альбион-Моторс". Заодно узнали, какие новинки скоро придут в Барнаул и сколько они будут стоить.

Кто в "Переговорке"



Антон Милаенко – руководитель отдела продаж "Альбион-Моторс".



Анна Юрова – жительница Барнаула. Купила автомобиль в автосалоне "Альбион-Моторс" и побывала в штаб-квартире Chery International ("Чери Интернешнл"). С 16 по 22 октября здесь прошел традиционный глобальный саммит для клиентов брендов компании. Встреча была посвящена основным направлениям в рамках развития компании. Клиенты EXEED получили уникальную возможность посетить штаб-квартиру Chery International, познакомиться с представителями бренда, собственными глазами увидеть производство автомобилей EXEED, отправиться на тест-драйв, а также прикоснуться к местным традициям и обычаям.

02:02 "Просто купить EXEED". Антон Милаенко рассказал, что за конкурс от "Альбион-Моторс" и компании EXEED, благодаря которому можно оказаться в Китае на одном из самых современных заводов по изготовлению автомобилей.

03:50 "Вы едете в Китай! Сюрприз?" Как жительница Барнаула Анна попала в Поднебесную и какие условия ей для этого нужно было выполнить.

05:53 "Почувствовала себя автоблогером". Анна рассказывает о впечатлениях от поездки в Китай. А также о том, на каких заводах побывала и что увидела.

06:43 "Один автомобиль в минуту!" О том, как китайские производители делают машины и как проверяют их качество.

07:43 "Это ракета! Мы на них ездили". Анна рассказывает об электрических автомобилях EXLANTIX ("Экслантик"), которые уже в скором времени появятся на авторынке Барнаула.

08:55 "Эти технологии будущего – что-то космическое". О том, что дали посмотреть, но не разрешили снимать на китайском заводе.

09:59 Как Анна решилась пересесть на китайский автомобиль и сумела переубедить мужа.

11:02 Вы удивитесь. О том, сколько раз уже ломался EXEED у Анны и как он выдержал морозы -38 градусов.

11:48 О том, как Анна узнала о своей победе.

12:21 "Это летающая машина, а сверху – вертолет". На каких машинах будущего ездила Анна, а еще о роботах с человеческим лицом.

12:53 Антон Милаенко рассказал, какие новинки готовит "Альбион-Моторс" в новом году и когда будет старт продаж EXLANTIX.

13:44 "Нас ждет очень интересное будущее". О том, какие именно модели ожидаются уже совсем скоро и какова их стоимость.

ООО "Альбион-Моторс"

Адрес: Барнаул, пр. Калинина, 15е

Тел.: +7 (3852) 68-00-68

albion-exeed.ru

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