Просто купи EXEED. Как из Барнаула съездить в Китай и увидеть технологии будущего
Узнали великие китайские автосекреты и рассказываем их читателям amic.ru
29 ноября 2024, 09:45, ИА Амител erid: LjN8K8nKz
Жительница Барнаула побывала в Китае на суперсовременном автомобильном заводе и посетила секретную лабораторию, где разрабатывают технологии будущего. А еще – покаталась на летающих автомобилях и пообщалась с роботами с человеческим лицом. И все это – благодаря конкурсу от автоцентра "Альбион-Моторс" и компании EXEED ("Иксид"). Кстати, выиграть в этом конкурсе может каждый. Как именно – узнала съемочная группа "Переговорки" на amic.ru, которая побывала в гостях в автосалоне "Альбион-Моторс". Заодно узнали, какие новинки скоро придут в Барнаул и сколько они будут стоить.
Кто в "Переговорке"
Антон Милаенко – руководитель отдела продаж "Альбион-Моторс".
Анна Юрова – жительница Барнаула. Купила автомобиль в автосалоне "Альбион-Моторс" и побывала в штаб-квартире Chery International ("Чери Интернешнл"). С 16 по 22 октября здесь прошел традиционный глобальный саммит для клиентов брендов компании. Встреча была посвящена основным направлениям в рамках развития компании. Клиенты EXEED получили уникальную возможность посетить штаб-квартиру Chery International, познакомиться с представителями бренда, собственными глазами увидеть производство автомобилей EXEED, отправиться на тест-драйв, а также прикоснуться к местным традициям и обычаям.
02:02 "Просто купить EXEED". Антон Милаенко рассказал, что за конкурс от "Альбион-Моторс" и компании EXEED, благодаря которому можно оказаться в Китае на одном из самых современных заводов по изготовлению автомобилей.
03:50 "Вы едете в Китай! Сюрприз?" Как жительница Барнаула Анна попала в Поднебесную и какие условия ей для этого нужно было выполнить.
05:53 "Почувствовала себя автоблогером". Анна рассказывает о впечатлениях от поездки в Китай. А также о том, на каких заводах побывала и что увидела.
06:43 "Один автомобиль в минуту!" О том, как китайские производители делают машины и как проверяют их качество.
07:43 "Это ракета! Мы на них ездили". Анна рассказывает об электрических автомобилях EXLANTIX ("Экслантик"), которые уже в скором времени появятся на авторынке Барнаула.
08:55 "Эти технологии будущего – что-то космическое". О том, что дали посмотреть, но не разрешили снимать на китайском заводе.
09:59 Как Анна решилась пересесть на китайский автомобиль и сумела переубедить мужа.
11:02 Вы удивитесь. О том, сколько раз уже ломался EXEED у Анны и как он выдержал морозы -38 градусов.
11:48 О том, как Анна узнала о своей победе.
12:21 "Это летающая машина, а сверху – вертолет". На каких машинах будущего ездила Анна, а еще о роботах с человеческим лицом.
12:53 Антон Милаенко рассказал, какие новинки готовит "Альбион-Моторс" в новом году и когда будет старт продаж EXLANTIX.
13:44 "Нас ждет очень интересное будущее". О том, какие именно модели ожидаются уже совсем скоро и какова их стоимость.
ООО "Альбион-Моторс"
Адрес: Барнаул, пр. Калинина, 15е
Тел.: +7 (3852) 68-00-68
albion-exeed.ru
13:16:40 29-11-2024
А при Сталине было ровно наоборот -они к нам смотреть и учиться ехали
19:15:47 29-11-2024
Приятная девушка, рассказ живой, интересный. Тоже захотелось увидеть все это своими глазами, такие стандарты и технологии впечатляют, конечно. У меня эксид тоже в списке самых нравящихся авто, сейчас еще один плюсик в его пользу, когда узнала, как все это делается)
21:23:45 29-11-2024
Игорь В (19:15:47 29-11-2024) когда узналаИгорь узналА... Маркетологи, у вас в Альбионе, так себе... Увольняйте быстрее! А то еще нафаршмачат на ровном месте.
06:36:04 30-11-2024
повезло! Это реально технологии будущего, молодцы китайцы)
07:36:26 30-11-2024
Ой, Игорь обиделАсь. Скушай, деточка, конфетку.
18:55:18 30-11-2024
Ну клево, что компания дает клиентами такие возможности) жаль мне никто не предложил стать "знаковым клиентом", я бы с радостью про свой эксидик рассказывал.
16:42:16 01-12-2024
Круто, самое главное, что героиня сюжета рассказывала о своем честном мнении. И вести так интенсивно соц сети - это тоже немалый труд.
19:12:56 01-12-2024
A что тут не рассказывать, эксид - лучшие машины, за 60 минут - 60 машин с конвейера - значит такой спрос!
20:30:27 01-12-2024
Эксид обожаю, было бы интересно увидеть электричку. Роботы в салоне и летающие машины, хочу все увидеть)))
03:57:58 02-12-2024
Такие эмоции, спасибо героине за рассказ!
Технологии будущего хотелось бы увидеть.
06:34:39 02-12-2024
психологически пересесть на китайца лично мне было легко и приятно)) тоже эксид rx.
07:11:07 02-12-2024
Зимы Эксид выдерживает легко, брехня это все про глюки электроники, как опытный эксидер говорю
07:17:46 02-12-2024
Обращаюсь к руководству автосалона. Увольте своего тупого рекламщика/маркетолога. Ну вы посмотрите как он/она дискредитирует вас.
14:48:31 02-12-2024
Вот у меня тоже мой эксид LX ни разу не ломался. Просто тех у кого все хорошо - не слышно, а машины отличные, качество на высоте.