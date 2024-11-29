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Просто купи EXEED. Как из Барнаула съездить в Китай и увидеть технологии будущего

Узнали великие китайские автосекреты и рассказываем их читателям amic.ru

29 ноября 2024, 09:45, ИА Амител erid: LjN8K8nKz

Жительница Барнаула побывала в Китае на суперсовременном автомобильном заводе и посетила секретную лабораторию, где разрабатывают технологии будущего. А еще – покаталась на летающих автомобилях и пообщалась с роботами с человеческим лицом. И все это – благодаря конкурсу от автоцентра "Альбион-Моторс" и компании EXEED ("Иксид"). Кстати, выиграть в этом конкурсе может каждый. Как именно – узнала съемочная группа "Переговорки" на amic.ru, которая побывала в гостях в автосалоне "Альбион-Моторс". Заодно узнали, какие новинки скоро придут в Барнаул и сколько они будут стоить.

Кто в "Переговорке"

Антон Милаенко – руководитель отдела продаж "Альбион-Моторс".

Анна Юрова – жительница Барнаула. Купила автомобиль в автосалоне "Альбион-Моторс" и побывала в штаб-квартире Chery International ("Чери Интернешнл"). С 16 по 22 октября здесь прошел традиционный глобальный саммит для клиентов брендов компании. Встреча была посвящена основным направлениям в рамках развития компании. Клиенты EXEED получили уникальную возможность посетить штаб-квартиру Chery International, познакомиться с представителями бренда, собственными глазами увидеть производство автомобилей EXEED, отправиться на тест-драйв, а также прикоснуться к местным традициям и обычаям.

02:02 "Просто купить EXEED". Антон Милаенко рассказал, что за конкурс от "Альбион-Моторс" и компании EXEED, благодаря которому можно оказаться в Китае на одном из самых современных заводов по изготовлению автомобилей.

03:50 "Вы едете в Китай! Сюрприз?" Как жительница Барнаула Анна попала в Поднебесную и какие условия ей для этого нужно было выполнить.

05:53 "Почувствовала себя автоблогером". Анна рассказывает о впечатлениях от поездки в Китай. А также о том, на каких заводах побывала и что увидела.

06:43 "Один автомобиль в минуту!" О том, как китайские производители делают машины и как проверяют их качество.

07:43 "Это ракета! Мы на них ездили". Анна рассказывает об электрических автомобилях EXLANTIX ("Экслантик"), которые уже в скором времени появятся на авторынке Барнаула.

08:55 "Эти технологии будущего – что-то космическое". О том, что дали посмотреть, но не разрешили снимать на китайском заводе.

09:59 Как Анна решилась пересесть на китайский автомобиль и сумела переубедить мужа.

11:02 Вы удивитесь. О том, сколько раз уже ломался EXEED у Анны и как он выдержал морозы -38 градусов.

11:48 О том, как Анна узнала о своей победе.

12:21 "Это летающая машина, а сверху – вертолет". На каких машинах будущего ездила Анна, а еще о роботах с человеческим лицом.

12:53 Антон Милаенко рассказал, какие новинки готовит "Альбион-Моторс" в новом году и когда будет старт продаж EXLANTIX.

13:44 "Нас ждет очень интересное будущее". О том, какие именно модели ожидаются уже совсем скоро и какова их стоимость.

ООО "Альбион-Моторс"
Адрес: Барнаул, пр. Калинина, 15е
Тел.: +7 (3852) 68-00-68
albion-exeed.ru

Комментарии 14

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Гость

13:16:40 29-11-2024

А при Сталине было ровно наоборот -они к нам смотреть и учиться ехали

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Игорь В

19:15:47 29-11-2024

Приятная девушка, рассказ живой, интересный. Тоже захотелось увидеть все это своими глазами, такие стандарты и технологии впечатляют, конечно. У меня эксид тоже в списке самых нравящихся авто, сейчас еще один плюсик в его пользу, когда узнала, как все это делается)

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Гость

21:23:45 29-11-2024

Игорь В (19:15:47 29-11-2024) когда узналаИгорь узналА... Маркетологи, у вас в Альбионе, так себе... Увольняйте быстрее! А то еще нафаршмачат на ровном месте.

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LLily

06:36:04 30-11-2024

повезло! Это реально технологии будущего, молодцы китайцы)

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Гость

07:36:26 30-11-2024

Ой, Игорь обиделАсь. Скушай, деточка, конфетку.

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ExeeD

18:55:18 30-11-2024

Ну клево, что компания дает клиентами такие возможности) жаль мне никто не предложил стать "знаковым клиентом", я бы с радостью про свой эксидик рассказывал.

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Гость

16:42:16 01-12-2024

Круто, самое главное, что героиня сюжета рассказывала о своем честном мнении. И вести так интенсивно соц сети - это тоже немалый труд.

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Alexander

19:12:56 01-12-2024

A что тут не рассказывать, эксид - лучшие машины, за 60 минут - 60 машин с конвейера - значит такой спрос!

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Елена Я.

20:30:27 01-12-2024

Эксид обожаю, было бы интересно увидеть электричку. Роботы в салоне и летающие машины, хочу все увидеть)))

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Просто зритель

03:57:58 02-12-2024

Такие эмоции, спасибо героине за рассказ!
Технологии будущего хотелось бы увидеть.

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макс

06:34:39 02-12-2024

психологически пересесть на китайца лично мне было легко и приятно)) тоже эксид rx.

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Опытный эксидер

07:11:07 02-12-2024

Зимы Эксид выдерживает легко, брехня это все про глюки электроники, как опытный эксидер говорю

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Гость

07:17:46 02-12-2024

Обращаюсь к руководству автосалона. Увольте своего тупого рекламщика/маркетолога. Ну вы посмотрите как он/она дискредитирует вас.

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анон

14:48:31 02-12-2024

Вот у меня тоже мой эксид LX ни разу не ломался. Просто тех у кого все хорошо - не слышно, а машины отличные, качество на высоте.

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