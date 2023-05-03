Пошаговая инструкция, как приготовить меренговый рулет

03 мая 2023, 07:41, ИА Амител

Фото: Анна Балуева

3 мая свой профессиональный праздник отмечают те люди, которые точно всегда в шоколаде – это кондитеры. Мастера по изготовлению капкейков, тортиков, эклеров, маффинов и других разных сладостей. Многие из них на самом деле можно сделать и самостоятельно: главное – время и желание, отмечает барнаульский кондитер-самоучка Анна Балуева. То, что получится точно у любой хозяйки, – это меренговый рулет, уверена девушка. Эффектный вид и невероятный вкус этого десерта не даст пройти мимо даже самому требовательному сладкоежке. Его простым и вкусным рецептом кондитер поделилась с читателями amic.ru.

Пошаговая инструкция приготовления меренгового рулета

Для приготовления меренги потребуется одинаковое количество по весу сахара и яичных белков. В глубокую сухую миску выливают белки. Обратите внимание, чтобы они были без примеси желтка. Взбивают их миксером до того момента, пока не начнёт образовываться пена. С этого момента нужно постепенно добавлять сахар.

Чтобы нейтрализовать яичный запах, Анна рекомендует положить щепотку лимонной кислоты или 0,5 чайной ложки лимонного сока.

Когда пена станет устойчивой, не забудьте добавить пару столовых ложек кукурузного крахмала. Благодаря этому ингредиенту при выпекании и сворачивании меренга не будет крошиться и ломаться.

Основа для рулета готова, её выкладываем меренгу на пергамент, разравниваем. Из этого количества ингредиентов на противень размером 30х40 получается слой 1–1,5 см.можно отправлять в духовку выпекаться до золотистой корочки при температуре 130-140 градусов. Время зависит от духовки.

"Положите на противень силиконизированную бумагу или тефлоновый коврик. Так меренга после выпекания легко отойдёт и не сломается. Тесто для рулета распределите равномерно, слой получится толщиной 1-1,5 сантиметра. После того как меренга остынет, советую перед нанесением крема посыпать нашу основу лепестками миндаля", – говорит кондитер.

Крем тоже взбивают с помощью миксера и промазывают им остывший корж толщиной не более 2-3 миллиметров. На него Анна советует выложить свежие или размороженные ягоды, желательно с кислинкой. Идеально подойдёт малина, смородина, клубника, вишня без косточек. Если их нет, подойдёт конфитюр или джем. Сворачиваем рулет, начиная с края, который покрыт кремом полностью. Осталось только украсить его сверху ягодами, кондитерской посыпкой или орехами.

Какие нужны ингредиенты для меренгового рулета?

Для меренги потребуются:

200 г яичных белков;

200 г сахарной пудры или сахарного песка мелкого помола;

2 ст. л. лимонного сока;

2 ст. л. кукурузного крахмала;

30 г миндальных лепестков.

Для начинки:

200 г любой ягоды без косточек.

Для крема:

200 г маскарпоне;

200 г сливок 35% жирности;

60 г сахарной пудры;

ванилин по вкусу.