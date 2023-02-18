Просторно, уютно и тепло: шахматный клуб в Романово справил новоселье

27 января там прошла церемония открытия. Новое помещение решили отметить турниром

18 февраля 2023, 09:01, ИА Амител





































Шахматный клуб в Романово

Шахматный клуб в районном центре Романово переехал в новое здание. Как сообщает пресс-служба Федерации шахмат Алтайского края, теперь Детско-юношеский центр и относящийся к нему шахматный клуб получили в распоряжение отдельное здание с просторными помещениями и новым ремонтом.

Переезд состоялся в конце января, а 27-го числа там справили новоселье. Поздравить шахматный клуб пришли руководство района, ветераны спорта, дети и их родители. Глава Романовского района Андрей Науменко пожелал всем добра и успехов, шахматному клубу – развития, ведь все условия для этого созданы. Большие надежды возложены на подрастающее поколение.

"Желаю вам идти только вперёд, участвовать в краевых и всероссийских соревнованиях", – напутствовал он юных шахматистов.

Председатель комитета по социальной политике, культуре и спорту администрации Романовского района Татьяна Филатова вручила тренеру Татьяне Зинец символический ключ от нового помещения шахматного клуба. Она также напомнила о важной роли преемственности и связи поколений.

"Благодарю всех шахматистов-ветеранов и тренера по шахматам Татьяну Петровну Зинец за поддержку такого хорошего дела. Вы не только играете сами, но и передаёте свои умения и навыки подрастающему поколению. Уверена, вы и дальше будете продолжать в том же духе. А новые условия, созданные для вас, станут хорошей отправной точкой к высоким достижениям в будущем, вашему росту и продвижению в шахматах", – сказала она.

Шахматисты отметили, что новое помещение просторное, светлое и тёплое. Стены украсили баннерами и рамками с фотографиями игроков, на окнах повесили новый белоснежный тюль. Администрация района позаботилась и о мебели – новых столах, стульях.

Отметить новоселье в Романовском шахматном клубе решили турниром, в котором приняли участие восемь команд – учащиеся Дубровинской основной, а также Закладинской, Тамбовской, Гуселетовской, Сидоровской, Майской средних школ. Три состава выставила Романовская СОШ, один из которых и одержал победу. За команду-победителя играли Артём Кузьменко, Виталина Бичина, Максим Панков и Николай Брем.