Простые правила: как не простудиться от кондиционера в офисе и дома?
Кондиционер может быть как полезным, так и опасным
28 апреля 2023, 06:29, Анастасия Бичакова
28 апреля 1914 года, больше ста лет назад, в США запатентовали первый воздушный кондиционер. С тех пор "противники" жары по всему миру пользуются этим спасительным прибором. Удобно: в любой момент можно нажать на кнопку кондиционера – и пойдёт холодный воздух.
Но нужно быть предельно аккуратным. Если пользоваться кондиционером неправильно, можно простудиться. Так что лучше соблюдать несколько простых правил, о них читайте на amic.ru.
Контролируйте температуру
Следите за влажностью воздуха
Проветривайте помещение
Даже если включён кондиционер, не стоит пренебрегать проветриванием. Это поможет "выгнать" из комнаты или кабинета болезнетворные бактерии.
В общем, долой вирусы: проветривайте помещение хотя бы раз в два часа.
Нет – сквозняку
Сквозняк – плохая идея. Одновременно открывать окна, двери и включать кондиционер лучше не надо. Это может ослабить иммунитет, уровень которого и так падает в жару, и повысить риск инфекций.
07:07:30 28-04-2023
Не написано самого критически главного, что делает кондиционеры смертельно опасными. Их надо постоянно разбирать, чистить и дезинфицировать. Без этого они становятся рассадниками вирусов и бактерий, а как следствие - смертельная "болезнь легионеров". Да-да, то самое воспаление лёгких, которое накрыло город ещё до эпидемии ковида и унесло кучу жизней.
08:01:00 28-04-2023
В жару под кондиционером кайфово,но организм удивляется.Не без последствий...
09:48:36 28-04-2023
разница между температурой на улице и ВЫСТАВЛЕННОЙ на кондиционере должна быть не больше 5 градусов. А не 16-18, как делают.
10:44:20 28-04-2023
нет такой болезни "простуда", соответственно и простудиться невозможно. Чистить кондюк надо, вот и все правила
11:11:19 28-04-2023
смертельная "болезнь легионеров". Да-да, то самое воспаление лёгких, которое накрыло город ещё до эпидемии ковида и унесло кучу жизней. ****** Сталинка, а можешь привести статистику заболевших "болезнью легионеров" в Барнауле за последние годы?) Я почему-то уверен, что нет. На большее, нежели просто испортить воздух своим кликушеством, ты не способно. Техобслуживание любой технике необходимо. Есть регламентные сроки ТО. Для климатических установок они свои, для автомобилей они свои. Несоблюдение требований техрегламентов так или иначе несет негативную коннотацию, и может привести к последствиям. Но только один ты на всех местных новостных ресурсах вещаешь о трагедиях)