Кондиционер может быть как полезным, так и опасным

28 апреля 2023, 06:29, Анастасия Бичакова

Фото: kratko-news.com

28 апреля 1914 года, больше ста лет назад, в США запатентовали первый воздушный кондиционер. С тех пор "противники" жары по всему миру пользуются этим спасительным прибором. Удобно: в любой момент можно нажать на кнопку кондиционера – и пойдёт холодный воздух.

Но нужно быть предельно аккуратным. Если пользоваться кондиционером неправильно, можно простудиться. Так что лучше соблюдать несколько простых правил, о них читайте на amic.ru.

1 Контролируйте температуру Идеальной температурой, которая может быть в помещении в тёплое время года, считается +20...+25 градусов. Поэтому даже если очень хочется быстро охладиться, постарайтесь не включать кондиционер на полную мощность. Особенно в первые несколько часов его работы.

2 Следите за влажностью воздуха Оптимальный показатель влажности в помещении – 60-70%. Но во время работы кондиционера он, как правило, резко снижается, то есть воздух становится суше. Это может спровоцировать неприятные ощущения в глазах, носу и горле.

3 Проветривайте помещение Даже если включён кондиционер, не стоит пренебрегать проветриванием. Это поможет "выгнать" из комнаты или кабинета болезнетворные бактерии. В общем, долой вирусы: проветривайте помещение хотя бы раз в два часа.

4 Нет – сквозняку Сквозняк – плохая идея. Одновременно открывать окна, двери и включать кондиционер лучше не надо. Это может ослабить иммунитет, уровень которого и так падает в жару, и повысить риск инфекций.

5 Не сидите под кондиционером Воздух от кондиционера не должен попадать прямо на вас, а иначе это лёгкий способ простудиться.