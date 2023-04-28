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Простые правила: как не простудиться от кондиционера в офисе и дома?

Кондиционер может быть как полезным, так и опасным

28 апреля 2023, 06:29, Анастасия Бичакова

Фото: kratko-news.com
Фото: kratko-news.com

28 апреля 1914 года, больше ста лет назад, в США запатентовали первый воздушный кондиционер. С тех пор "противники" жары по всему миру пользуются этим спасительным прибором. Удобно: в любой момент можно нажать на кнопку кондиционера – и пойдёт холодный воздух.

Но нужно быть предельно аккуратным. Если пользоваться кондиционером неправильно, можно простудиться. Так что лучше соблюдать несколько простых правил, о них читайте на amic.ru.

1

Контролируйте температуру

Идеальной температурой, которая может быть в помещении в тёплое время года, считается +20...+25 градусов. Поэтому даже если очень хочется быстро охладиться, постарайтесь не включать кондиционер на полную мощность. Особенно в первые несколько часов его работы.
2

Следите за влажностью воздуха

Оптимальный показатель влажности в помещении – 60-70%. Но во время работы кондиционера он, как правило, резко снижается, то есть воздух становится суше. Это может спровоцировать неприятные ощущения в глазах, носу и горле.
3

Проветривайте помещение

Даже если включён кондиционер, не стоит пренебрегать проветриванием. Это поможет "выгнать" из комнаты или кабинета болезнетворные бактерии.

В общем, долой вирусы: проветривайте помещение хотя бы раз в два часа.

4

Нет – сквозняку

Сквозняк – плохая идея. Одновременно открывать окна, двери и включать кондиционер лучше не надо. Это может ослабить иммунитет, уровень которого и так падает в жару, и повысить риск инфекций.

5

Не сидите под кондиционером

Воздух от кондиционера не должен попадать прямо на вас, а иначе это лёгкий способ простудиться.
6

Не терпите холод

Если стало холодно, кондиционер лучше выключить. А если по каким-то причинам это сделать не получается, то укутайтесь во что-нибудь тёплое. К примеру, держите при себе свитер.
Здоровье

Комментарии 5

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Серьмяжная правда

07:07:30 28-04-2023

Не написано самого критически главного, что делает кондиционеры смертельно опасными. Их надо постоянно разбирать, чистить и дезинфицировать. Без этого они становятся рассадниками вирусов и бактерий, а как следствие - смертельная "болезнь легионеров". Да-да, то самое воспаление лёгких, которое накрыло город ещё до эпидемии ковида и унесло кучу жизней.

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Гость

08:01:00 28-04-2023

В жару под кондиционером кайфово,но организм удивляется.Не без последствий...

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Гость

09:48:36 28-04-2023

разница между температурой на улице и ВЫСТАВЛЕННОЙ на кондиционере должна быть не больше 5 градусов. А не 16-18, как делают.

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Гость

10:44:20 28-04-2023

нет такой болезни "простуда", соответственно и простудиться невозможно. Чистить кондюк надо, вот и все правила

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Гость

11:11:19 28-04-2023

смертельная "болезнь легионеров". Да-да, то самое воспаление лёгких, которое накрыло город ещё до эпидемии ковида и унесло кучу жизней. ****** Сталинка, а можешь привести статистику заболевших "болезнью легионеров" в Барнауле за последние годы?) Я почему-то уверен, что нет. На большее, нежели просто испортить воздух своим кликушеством, ты не способно. Техобслуживание любой технике необходимо. Есть регламентные сроки ТО. Для климатических установок они свои, для автомобилей они свои. Несоблюдение требований техрегламентов так или иначе несет негативную коннотацию, и может привести к последствиям. Но только один ты на всех местных новостных ресурсах вещаешь о трагедиях)

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