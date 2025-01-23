Протекающая крыша беспокоит жителей барнаульской многоэтажки

Фасад и квартиры серьезно пострадали от влаги

23 января 2025, 13:20, ИА Амител

Последствия потопа в барнаульской многоэтажке / Фото: Народный фронт Алтайского края

Потепление, пришедшее в Барнаул накануне, повлекло за собой потоп в многоэтажном доме по ул. Новосибирской, 24. Снег на крыше начал активно таять, и вода хлынула в квартиры. Об этом сообщает Народный фронт Алтайского края.

Затопленными оказались квартиры верхних этажей, также серьезно пострадал фасад многоэтажки. Со слов жильцов, дом топило три дня. Помимо этого, они отмечают, что при похолодании замерзшая вода усилит разрушение здания. Также барнаульцы жалуются на бездействие в этом вопросе управляющей домом компании "Нивада".

Народный фронт направил обращение в жилищную инспекцию, прокуратуру и в обслуживающую организацию с требованием устранить проблему в сжатые сроки.