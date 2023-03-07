Против блогера Лерчек завели дело о сокрытии налогов на 300 млн рублей

Девушка занимается проведением марафонов похудения

07 марта 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: vk.com/ler_chek

В Москве возбудили уголовное дело в отношении блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и её супруга Артёма Чекалина из-за уклонения и пособничества в уклонении от уплаты налогов, сообщает столичный СК в своём Telegram-канале.

К пояснили в ведомстве, Чекалина оформила ИП и использовала упрощённую систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год. Однако с июля 2020 года по июль 2022 года блогер получила доход от организации фитнес-марафонов в существенно большем размере, но не стала переходить на общую систему налогообложения.

"Привлекала в качестве пособников супруга и иных лиц из числа их родственников. Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной на расчётные счета, открытые на ИП данных лиц, чем незаконно осуществила дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей", – отметили в СК.

У Чекалиной более 10 млн подписчиков в Instagram* (принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta, запрещён в России). Блогер в том числе занимается проведением марафонов похудения.