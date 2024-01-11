Против лидера "Левого фронта" Удальцова завели дело об оправдании терроризма
Его доставили в Следственный комитет
11 января 2024, 18:27, ИА Амител
Против лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова возбудили уголовное дело. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, против Удальцова расследуют уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ ("Оправдание терроризма"). Детали он уточнять не стал.
Адвокат политика Виолетта Волкова рассказала, что дома у Удальцова прошел обыск, после чего его доставили на допрос в Следственный комитет.
Напомним, что Удальцова неоднократно задерживали за участие в несогласованных акциях протеста. Летом 2014 года он получил четыре с половиной года тюрьмы за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, а также планирование аналогичных действий в других регионах РФ. В последний раз его задержали в декабре 2023 года за несанкционированную акцию на Красной площади.
18:40:30 11-01-2024
Ну всё. Сейчас присядет Серёжка лет на 500
18:57:52 11-01-2024
Достойный внук своей прабабки Розалии Залкинд, известной как "кровавая Роза". Погоняло - Землячка. Похоронена, между прочим, в кремлевской стене
08:32:40 12-01-2024
Гость (18:57:52 11-01-2024) Достойный внук своей прабабки Розалии Залкинд, известной как... а вы надо полагать наследник генералов колчака, врангеля, краснова, которые то были белые и пушистые и которым сейчас памятников понаставили..
19:48:46 11-01-2024
Когда наши пацаны воюют с хохлами - таких придурков надо в "расход".
20:56:01 11-01-2024
Гость (19:48:46 11-01-2024) Когда наши пацаны воюют с хохлами - таких придурков надо в "... Таблеточку скушайте
23:27:22 11-01-2024
Гость (20:56:01 11-01-2024) Таблеточку скушайте... Ну, вы-то уже скушали. Пейте регулярно, поможет.
10:09:37 12-01-2024
Гость (19:48:46 11-01-2024) Когда наши пацаны воюют с хохлами - таких придурков надо в "... Идите уже, прокапайтесь, если на опохмелку не хватает. Должно помочь.
19:54:56 11-01-2024
Заводят котов, собак и блок. Уголовные дела возбуждают!
10:10:19 12-01-2024
Гость (19:54:56 11-01-2024) Заводят котов, собак и блок. Уголовные дела возбуждают!... Блох и ...вошек - подцепляют
20:09:00 11-01-2024
Тыловым героям, нужно планы выполнять, а то на передовую можно угодить?
09:05:18 12-01-2024
"Оправдание терроризма" --- интересно, что он оправдал? Может удары по Белгороду. Ничего другого последнее время вроде бы не было