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Полоса перекрыта. Большая яма образовалась на проезжей части в центре Барнаула

На месте провала асфальта уже работают сотрудники СГК

12 мая 2025, 14:30, ИА Амител

Провал асфальта на улице Молодежной в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Асфальт провалился на проезжей части улицы Молодежной в районе пересечения с проспектом Ленина. Фотокорреспондент amic.ru побывал на месте происшествия и запечатлел огромную яму.

Сотрудники ДПС перекрыли одну из полос улицы Молодежной для ремонта. Над провалом работают специалисты СГК. Причина образования ямы пока неизвестна.

Напомним, 10 мая асфальт провалился на пересечении проспекта Ленина и улицы Брестской – очевидцы заметили яму рядом с бордюром у аллеи. При этом в диаметре углубление было заметно больше канализационного люка.

Барнаул Происшествия

Комментарии 9

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Гость

14:35:02 12-05-2025

Где копали, там и провалилось. Вопрос к тем кто там ранее копал, вы как порыв там устраняли? Палками и божьим словом чтоль чинили?

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Олег

14:46:40 12-05-2025

Это ещё не всё - перекрёсток пр. Ленина-ул. Профинтерна зарождается провал.

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Жора

15:00:12 12-05-2025

Не к добру это.

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Гость

15:01:20 12-05-2025

Вопрос- кто принимал работы после ремонта?🙄

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Гость

15:25:11 12-05-2025

Вы думаете это один случай на дорогах Барнаула? Повсеместно . дорога с улицы Весенней на Борзовую заимку и далее на Южный ямы среди дороги и что 3 недели ,как выставили знаки "неровная дорога"и всё. в то время когда нужно после зимы приводить дороги в порядок у нас в городе сплошные выходные. Хочу задать вопрос министрам ЖКХ и Транспорта а работать вы когда начнёте.?

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Гость

19:29:16 12-05-2025

Гость (15:25:11 12-05-2025) Вы думаете это один случай на дорогах Барнаула? Повсеместно ... Не по адресу вопрос. Они дела делают. А работает пусть лошадь и барнаульцы.

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Musik

20:14:04 12-05-2025

Гость (19:29:16 12-05-2025) Не по адресу вопрос. Они дела делают. А работает пусть лошад... Да, у лошадей голова больше.

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ник

08:42:28 13-05-2025

Гость (15:25:11 12-05-2025) Вы думаете это один случай на дорогах Барнаула? Повсеместно ... Огромные ямы на пересечении Герцена и Чайковского и далее напротив Магнита и Фикспрайс

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Гость

23:09:53 12-05-2025

Всё просто, был ремонт. Песком засыпали, песок просел - провал.

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