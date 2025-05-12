Полоса перекрыта. Большая яма образовалась на проезжей части в центре Барнаула

На месте провала асфальта уже работают сотрудники СГК

12 мая 2025, 14:30, ИА Амител

Провал асфальта на улице Молодежной в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Асфальт провалился на проезжей части улицы Молодежной в районе пересечения с проспектом Ленина. Фотокорреспондент amic.ru побывал на месте происшествия и запечатлел огромную яму.

Сотрудники ДПС перекрыли одну из полос улицы Молодежной для ремонта. Над провалом работают специалисты СГК. Причина образования ямы пока неизвестна.

Напомним, 10 мая асфальт провалился на пересечении проспекта Ленина и улицы Брестской – очевидцы заметили яму рядом с бордюром у аллеи. При этом в диаметре углубление было заметно больше канализационного люка.