Полоса перекрыта. Большая яма образовалась на проезжей части в центре Барнаула
На месте провала асфальта уже работают сотрудники СГК
12 мая 2025, 14:30, ИА Амител
Провал асфальта на улице Молодежной в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Асфальт провалился на проезжей части улицы Молодежной в районе пересечения с проспектом Ленина. Фотокорреспондент amic.ru побывал на месте происшествия и запечатлел огромную яму.
Сотрудники ДПС перекрыли одну из полос улицы Молодежной для ремонта. Над провалом работают специалисты СГК. Причина образования ямы пока неизвестна.
Напомним, 10 мая асфальт провалился на пересечении проспекта Ленина и улицы Брестской – очевидцы заметили яму рядом с бордюром у аллеи. При этом в диаметре углубление было заметно больше канализационного люка.
14:35:02 12-05-2025
Где копали, там и провалилось. Вопрос к тем кто там ранее копал, вы как порыв там устраняли? Палками и божьим словом чтоль чинили?
14:46:40 12-05-2025
Это ещё не всё - перекрёсток пр. Ленина-ул. Профинтерна зарождается провал.
15:00:12 12-05-2025
Не к добру это.
15:01:20 12-05-2025
Вопрос- кто принимал работы после ремонта?🙄
15:25:11 12-05-2025
Вы думаете это один случай на дорогах Барнаула? Повсеместно . дорога с улицы Весенней на Борзовую заимку и далее на Южный ямы среди дороги и что 3 недели ,как выставили знаки "неровная дорога"и всё. в то время когда нужно после зимы приводить дороги в порядок у нас в городе сплошные выходные. Хочу задать вопрос министрам ЖКХ и Транспорта а работать вы когда начнёте.?
19:29:16 12-05-2025
Гость (15:25:11 12-05-2025) Вы думаете это один случай на дорогах Барнаула? Повсеместно ... Не по адресу вопрос. Они дела делают. А работает пусть лошадь и барнаульцы.
20:14:04 12-05-2025
Гость (19:29:16 12-05-2025) Не по адресу вопрос. Они дела делают. А работает пусть лошад... Да, у лошадей голова больше.
08:42:28 13-05-2025
Гость (15:25:11 12-05-2025) Вы думаете это один случай на дорогах Барнаула? Повсеместно ... Огромные ямы на пересечении Герцена и Чайковского и далее напротив Магнита и Фикспрайс
23:09:53 12-05-2025
Всё просто, был ремонт. Песком засыпали, песок просел - провал.