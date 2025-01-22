Проверка знаний или тест на кошелек родителей? Социалисты выступают за отмену ЕГЭ
И предлагают сделать первое высшее образование бесплатным
22 января 2025, 15:00, ИА Амител
Партия "Справедливая Россия – За правду" выступает за отмену единого государственного экзамена (ЕГЭ) в российских школах, считая его инструментом, порождающим неравенство и коррупцию в сфере образования. По мнению социалистов, ЕГЭ превратил образование в товар, доступный не всем, и создал огромный рынок платных услуг, навязывая родителям необходимость найма репетиторов.
"Благодаря Болонской системе у нас образование – это услуга. Не задача номер один государства, а услуга, за которую надо платить. Сколько лет нам говорили о невозможности уйти из Болонской системы. Теперь точно так же говорят, что невозможно уйти от ЕГЭ. Еще как возможно. Сегодня 90% родителей школьников вынуждены нанимать репетиторов, чтобы сдать ЕГЭ. Это огромный бизнес, огромный рынок платных услуг", – считает лидер партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.
Дети вынуждены заниматься с репетиторами не потому, что плохо усваивают материал в школе, а потому что ЕГЭ требует специфических знаний и навыков, заставляя учащихся тратить дополнительные время и деньги на подготовку.
"Каждый год во время вступительных экзаменов в вузах мы видим не соревнование умников и умниц за ограниченное число бюджетных мест, а соревнование их родителей по уровню доходов", – говорит депутат Госдумы и лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.
По мнению партийцев, ЕГЭ создает неравные условия для абитуриентов из разных социальных слоев. Ребята с хорошей подготовкой, но из малообеспеченных семей лишаются шансов поступить в вуз, так как их родители не могут позволить себе оплатить репетиторов.
По мнению СРЗП, отмена ЕГЭ – лишь первый шаг к реформированию системы образования. Партия настаивает на том, что первое высшее образование должно быть бесплатным, особенно по дефицитным направлениям. Например, при подготовке педагогов, медиков, инженеров и IT-специалистов. Государство должно вкладываться в подготовку кадров, необходимых для обеспечения суверенитета и развития страны.
15:15:56 22-01-2025
Да отстаньте вы уже от ЕГЭ!!! Займитесь РЕАЛЬНЫМИ делами!!!
15:29:20 22-01-2025
Гость (15:15:56 22-01-2025) Да отстаньте вы уже от ЕГЭ!!! Займитесь РЕАЛЬНЫМИ делами!!!...
Ну про бесплатную первую вышку дело говорят.
Но всё это так и останется словами. Кто ж от такого жирного пирога отказываться будет.
16:41:14 22-01-2025
успешная сдача егэ- это про родительские деньги, но никак не про ум и старания ребенка и уровень подготовки в школе.
18:33:38 22-01-2025
Гость (16:41:14 22-01-2025) успешная сдача егэ- это про родительские деньги, но никак не... Что за глупость!
22:09:36 22-01-2025
Справедливая не значит умная, так же как ребята с хорошей подготовкой без репетиторов не могут сдать простой ЕГЭ лучше детей богатых родителей с другой подготовкой. Может не у всех детей хорошая подготовка, а горлом берут как раз не богатые, а считающие себя справедливыми и умными, по-русски наглыми