Проверка знаний или тест на кошелек родителей? Социалисты выступают за отмену ЕГЭ

И предлагают сделать первое высшее образование бесплатным

22 января 2025, 15:00, ИА Амител

Студенты в аудитории / Фото: ЧатGPT

Партия "Справедливая Россия – За правду" выступает за отмену единого государственного экзамена (ЕГЭ) в российских школах, считая его инструментом, порождающим неравенство и коррупцию в сфере образования. По мнению социалистов, ЕГЭ превратил образование в товар, доступный не всем, и создал огромный рынок платных услуг, навязывая родителям необходимость найма репетиторов.

"Благодаря Болонской системе у нас образование – это услуга. Не задача номер один государства, а услуга, за которую надо платить. Сколько лет нам говорили о невозможности уйти из Болонской системы. Теперь точно так же говорят, что невозможно уйти от ЕГЭ. Еще как возможно. Сегодня 90% родителей школьников вынуждены нанимать репетиторов, чтобы сдать ЕГЭ. Это огромный бизнес, огромный рынок платных услуг", – считает лидер партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.

Дети вынуждены заниматься с репетиторами не потому, что плохо усваивают материал в школе, а потому что ЕГЭ требует специфических знаний и навыков, заставляя учащихся тратить дополнительные время и деньги на подготовку.

"Каждый год во время вступительных экзаменов в вузах мы видим не соревнование умников и умниц за ограниченное число бюджетных мест, а соревнование их родителей по уровню доходов", – говорит депутат Госдумы и лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

По мнению партийцев, ЕГЭ создает неравные условия для абитуриентов из разных социальных слоев. Ребята с хорошей подготовкой, но из малообеспеченных семей лишаются шансов поступить в вуз, так как их родители не могут позволить себе оплатить репетиторов.

По мнению СРЗП, отмена ЕГЭ – лишь первый шаг к реформированию системы образования. Партия настаивает на том, что первое высшее образование должно быть бесплатным, особенно по дефицитным направлениям. Например, при подготовке педагогов, медиков, инженеров и IT-специалистов. Государство должно вкладываться в подготовку кадров, необходимых для обеспечения суверенитета и развития страны.