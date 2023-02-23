Проверять водителей на опьянение начнут по-новому с 1 марта

"Продувку" можно будет проводить без понятых, но с видеозаписью

23 февраля 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российских водителей с 1 марта начнут по новым правилам освидетельствовать на алкогольное опьянение, сообщает РИА Новости.

"Сотрудники Госавтоинспекции могут провести освидетельствование в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи. Основаниями могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение", – говорится в новых правилах, утверждённых правительством РФ.

Основное изменение – "продувка" водителя без понятых. Ранее такая норма была прописана как возможная, а теперь она появится в правилах освидетельствования.

Ранее в Госдуме предложили запретить получать права водителям, которых ловили пьяными за рулём.