Проводился ремонт. Подробности пожара на крыше многоэтажки в Барнауле

Из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек, в том числе пятеро детей

30 мая 2023, 19:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

Пожарные ликвидируют возгорание на крыше девятиэтажного дома по улице Юрина. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, там проводился ремонт.

"На площади 40 квадратных метров горит битум. Горение локализовано. На тушении пожара задействованы 28 человек личного состава, 7 автоцистерн", – рассказали в учреждении.

Из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек, в том числе пятеро детей. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, что возгорание началось около часа назад – amic.ru публиковал снимки с большой высоты.