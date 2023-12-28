Проводить осмотры у гинеколога с 13 лет предложили в Минздраве

Cнижение возраста в данном случае имеет принципиально важное значение для здоровья девочек, считают в министерстве

28 декабря 2023, 08:15, ИА Амител

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Минздрав РФ предложил снизить возраст осмотров девочек у гинеколога с 14 до 13 лет. Инициативу обосновали необходимостью более раннего выявления заболеваний репродуктивной системы, пишет ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.

Главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова отметила, что снижение возраста осмотров имеет принципиально важное значение для здоровья девочек, так как в подростковый период происходит половое созревание.

"Если в развитии что-то идет не так, врач может своевременно оказать помощь пациентке, сохранив ее здоровье", – отметила специалист.

Также добавила, что первая менструация у девочек наступает в среднем от 11,8 до 12,4 года, поэтому к 13-летнему возрасту у большинства девочек месячные уже есть. Однако если их нет, то в этой проблеме поможет разобраться только врач.

Более того, в 13 лет могут быть и другие проблемы: отсутствие молочных желез, дисфункция яичников, болезненные менструации. "Поэтому даже один год имеет важное значение для сохранения здоровья девочки", – заключила Уварова.