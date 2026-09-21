Овнам сегодня придется начинать с самого сложного. Задача, которую хотелось отложить еще немного, может сама напомнить о себе.

Лучше разобраться с ней в первой половине дня, пока достаточно энергии и внимания.

В работе возможен спор о том, как именно нужно действовать. Не превращайте обсуждение в борьбу за лидерство — предложите конкретный вариант и объясните его преимущества.

После обеда возможна неожиданная просьба. Прежде чем соглашаться, проверьте собственный график.

Вечером поможет активная прогулка.

Совет дня: неприятное дело часто занимает меньше времени, чем ожидание перед ним.