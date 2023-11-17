Пройдут дожди. О погоде в Алтайском крае 17 ноября

Согласно прогнозу синоптиков, на большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя

17 ноября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +5 до +10 градусов ожидается в Алтайском крае днем 17 ноября. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, на большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле от +5 до +7 градусов. Умеренные осадки в виде дождя. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.