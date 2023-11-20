Прямая линия Виктора Томенко – 2023. Как задать вопрос губернатору?
Общение главы региона с жителями состоится 23 ноября
20 ноября 2023, 11:17, ИА Амител
Фото: altairegion22.ru
В четверг, 23 ноября, в 17:00 в Алтайском крае пройдет прямая линия губернатора Виктора Томенко. С 20 ноября начинает работать телефон для приема обращений. Рассказываем, как задать вопрос губернатору.
Как задать вопрос на прямую линию Виктору Томенко?
Есть несколько способов:
- оставить вопрос на официальном сайте правительства региона по ссылке;
- на странице прямой линии губернатора во "ВКонтакте";
- на сайте прямой линии;
- направить письмо по почте в правительство региона, указав следующие данные: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 59, либо принести письмо лично и оставить в почтовом ящике кабмина;
- позвонить по телефону 8 800 775 21 52. Линия работает в режиме автоответчика. После сигнала будет одна минута, чтобы назвать свои ФИО, место жительства и озвучить суть вопроса.
Задавая вопрос, заявитель дает согласие на обработку персональных данных.
Губернатор ответит на все вопросы?
Конечно нет. В рамках одного эфира ответить на все вопросы невозможно. Потому тем, чей вопрос остался без внимания в ходе прямого эфира, ответят письменно.
Напомним, в 2022 году прямая линия с Виктором Томенко прошла 2 декабря. Глава региона отвечал на вопросы жителей два часа пятьдесят минут.
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