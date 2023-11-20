Общение главы региона с жителями состоится 23 ноября

20 ноября 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru

В четверг, 23 ноября, в 17:00 в Алтайском крае пройдет прямая линия губернатора Виктора Томенко. С 20 ноября начинает работать телефон для приема обращений. Рассказываем, как задать вопрос губернатору.

Как задать вопрос на прямую линию Виктору Томенко?

Есть несколько способов:

оставить вопрос на официальном сайте правительства региона по ссылке;

на странице прямой линии губернатора во "ВКонтакте";

на сайте прямой линии;

направить письмо по почте в правительство региона, указав следующие данные: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 59, либо принести письмо лично и оставить в почтовом ящике кабмина;

позвонить по телефону 8 800 775 21 52. Линия работает в режиме автоответчика. После сигнала будет одна минута, чтобы назвать свои ФИО, место жительства и озвучить суть вопроса.

Задавая вопрос, заявитель дает согласие на обработку персональных данных.

Губернатор ответит на все вопросы?

Конечно нет. В рамках одного эфира ответить на все вопросы невозможно. Потому тем, чей вопрос остался без внимания в ходе прямого эфира, ответят письменно.

Напомним, в 2022 году прямая линия с Виктором Томенко прошла 2 декабря. Глава региона отвечал на вопросы жителей два часа пятьдесят минут.