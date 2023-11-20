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Прямая линия Виктора Томенко – 2023. Как задать вопрос губернатору?

Общение главы региона с жителями состоится 23 ноября

20 ноября 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru
Фото: altairegion22.ru

В четверг, 23 ноября, в 17:00 в Алтайском крае пройдет прямая линия губернатора Виктора Томенко. С 20 ноября начинает работать телефон для приема обращений. Рассказываем, как задать вопрос губернатору.

Как задать вопрос на прямую линию Виктору Томенко?

Есть несколько способов:

  • оставить вопрос на официальном сайте правительства региона по ссылке;
  • на странице прямой линии губернатора во "ВКонтакте";
  • на сайте прямой линии;
  • направить письмо по почте в правительство региона, указав следующие данные: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 59, либо принести письмо лично и оставить в почтовом ящике кабмина;
  • позвонить по телефону 8 800 775 21 52. Линия работает в режиме автоответчика. После сигнала будет одна минута, чтобы назвать свои ФИО, место жительства и озвучить суть вопроса.

Задавая вопрос, заявитель дает согласие на обработку персональных данных.

Губернатор ответит на все вопросы?

Конечно нет. В рамках одного эфира ответить на все вопросы невозможно. Потому тем, чей вопрос остался без внимания в ходе прямого эфира, ответят письменно.

Напомним, в 2022 году прямая линия с Виктором Томенко прошла 2 декабря. Глава региона отвечал на вопросы жителей два часа пятьдесят минут.

Виктор Томенко Алтайский край Прямая линия
Читайте также в сюжете: Прямая линия с Виктором Томенко - 2023

Комментарии 9

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Гость

11:51:48 20-11-2023

Пожалуйста, обратите внимание на нищенские зарплаты бюджетников Алтайского края!

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Гость

12:30:29 20-11-2023

А у меня даже вопросов к нему нет!

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Гость

12:33:57 20-11-2023

Согласно данных рейтинга российских регионов по уровню зарплаты, составленному по исследованию РИА Новости, Алтайский край занимает 73-е место из 85. Почему? И сколько это будет длиться?

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Гость

01:48:11 21-11-2023

Сколько люди будут терпеть непрофессиональную, безграмотную работу Главного бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю.

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Гость

13:12:54 21-11-2023

Ответ на все вопросы: Всё хорошо! )

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Надежда

13:57:11 21-11-2023

Я коренная жительница с. Платово , Советского района. У нас в селе раньше был дом культуры, но пришёл в негодность. Помогите восстановить. Молодёжи не где проводить свой досуг.

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кирилл

17:30:29 22-11-2023

здравствуйте когда планируется начинать строительство газопровода от грс Ребриха до город Славгорода Алтайский край?

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Раиса

18:57:48 23-11-2023

Добрый вечер Виктор Петрович! Наблюдая за развитием посёлка т. е. г. Яровое видно что нашему городу не хватает центров где бы собиралась молодёжь. Летом выручает озеро. а вот во все остальные времена года нет такого места где могут собираться родители и дети, что укрепляет семейные узы. У меня есть проект для развития такого центра. Для этого требуется земля в аренду как её получить? И можно ли получить гранд по этому проекту..

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Раиса

19:13:16 23-11-2023

Наш г. Яровое летом очень нагружен машинами. Машины ставят на тротуары, возле дворов у меня поставили машину прямо возле калитки, так что невозможно было попасть во двоР. По этому поводу я написала в правительство Алтайского края. мне пришёл ответ из нашей администрации, что нецелесообразно ставить ограждения между дорогой и тротуаром. Машины стоят на тротуарах, а родители с колясками и дети на роликах, самокатах объезжают по дороге. На ул. Алтайская этим летом произошёл летальный случай. И сбитые столбы электропередач, и выбитый забор и другие случаи. Надо решать вопрос со стоянками машин....

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