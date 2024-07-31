Прямой эфир общения губернатора Алтайского края Виктора Томенко с народом
Глава региона обсудит дороги, строительство, социальное обслуживание, образование, ЖКХ и другие темы
31 июля 2024, 17:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко начал традиционную ежегодную прямую линию, в ходе которой ответит на вопросы, волнующие жителей региона. Трансляция продлится один час – с 17:00 до 18:00.
Напомним, на прямую линию поступило более 1,5 тыс. вопросов. Среди самых частых тем – дороги, строительство, социальное обслуживание, образование и ЖКХ. В ходе общения выберут самые проблемные ситуации, требующие наиболее быстрого решения. Остальные обращения также не оставят без внимания: ответы дадут вне трансляции.
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