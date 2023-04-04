Прыжок с парашютом. Как БК "Барнаул" завершил сезон и почему ушла часть игроков?

Руководство клуба подвело итоги очень непростого сезона, который команда завершила на 13-м месте

04 апреля 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: БК "Барнаул"

Баскетбольный клуб "Барнаул" по итогам сезона 2022-2023 года в Суперлиге занял 13-е место. "Горожане" одержали несколько ярких побед, но в большей части матча не могли составить конкуренцию коллективам, бюджет которых был выше, чем у БК "Барнаул", в несколько раз. Кроме того, по ходу сезона команду покинул главный тренер Олег Тен и несколько ведущих игроков. Звучит не очень, согласитесь? Вот и директор БК "Барнаул" Виталий Мантлер считает, что сезон мог бы сложиться иначе. Об этом Мантлер рассказал журналистам во время итоговой пресс-конференции.

Почему БК "Барнаул" занял только 13-е место?

Не хватило хладнокровия и опыта в играх с равными соперниками.

"Естественно, таким результатом не удовлетворены. Нам всегда хочется большего. Но если говорить о том, наполовину полон стакан или пуст, то я скажу, что наполовину полон. Мы в любом случае полны оптимизма и знаем, как и что будем делать дальше. Как получится? Время покажет", – пояснил Виталий Мантлер и сравнил второй сезон в Суперлиге с прыжком с парашютом.

"Самый сложный прыжок с парашютом – второй, поэтому мы испытывали некоторые трудности в нашем втором сезоне в Суперлиге. Мы хотим оставаться и расти именно в этой лиге. Возможно, болельщикам не понравится, как мы играем. У нас самый маленький бюджет в лиге, но мы не жалуемся и не плачем. Но даже в этих условиях мы можем развиваться", – уверен Виталий Мантлер.

А почему команду по ходу сезона покинул главный тренер и несколько игроков?

Такое решение руководитель клуба назвал вынужденным. Например, Мантлер позитивно оценил то, что по ходу сезона состав барнаульцев пополнили сильные игроки Алимджан Федюшин и Максим Григорьев, хотя позже оба покинули нашу команду. Причём в договоре был пункт, согласно которому они могли перебраться в более сильную команду для участия в плей-офф.

Что касается главного тренера, то Олег Тен ушёл не из-за плохого результата. Он хотел побеждать и надеялся на усиление состава для достижения цели, но в БК "Барнаул" не могли предоставить специалисту такие хорошие условия. Кроме того, пояснил Виталий Мантлер, Олег Тен отошёл от концепции, заявленной в начале сезоне. Речь шла о том, чтобы давать больше времени молодым игрокам. В итоге многие из них могли полноценно играть только после ухода опытных баскетболистов.

Что будет с командой в следующем сезоне?

Она продолжит выступать в Суперлиге. Бюджет БК "Барнаул" не изменится и составит 50 миллионов рублей. Из-за пропуска плей-офф клубу удалось сэкономить часть средств, которые направят на укрепление состава. Около 50% команды сохранят, а на самые проблемные позиции подыщут новых игроков. В том числе воспитанников школы "АлтайБаскет", выступавших в этом сезоне в других командах.

Сейчас игроки "Барнаула" тренируются только по вечерам, а днём они помогают тренерам спортивной школы "Победа" и СШОР "АлтайБаскет". В мае они отправятся в отпуск. Подготовка к новому сезону начнётся 2 августа.

"Конец сезона показал, что молодые игроки, получив много практики, не всегда справляются. Однако прогресс ребят очень заметен, они стараются не совершать ошибок", – добавил Мантлер.

Кто будет главным тренером?

Пока неизвестно. По словам Виталия Мантлера, варианты уже есть, но говорить о конкретных фамилиях пока рано.

Появится ли у клуба титульный спонсор?

По словам Виталия Мантлера, пока никто не заявил о желании помогать баскетбольному клубу. В целом круг партнёров сократился, но оставшиеся дают больше помощи, чем это было раньше. Сейчас бюджет БК "Барнаул" в несколько раз меньше, чем у конкурентов.