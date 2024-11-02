ПСБ создал компанию по управлению земельным фондом жилищных проектов для оборонки

Дочерняя организация будет реализовывать жилищные проекты банка для оборонно-промышленного комплекса

02 ноября 2024, 12:40, ИА Амител erid: LjN8KP9Eq

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина/ amic.ru

ПАО "Промсвязьбанк" учредил дочернюю компанию "ПСБ-Наша Земля". Она будет заниматься формированием земельного фонда в рамках программы по строительству жилья для сотрудников оборонно-промышленных предприятий и участников государственного оборонного заказа.

Главная цель компании – реализация жилищных проектов ПСБ, а именно:

формирование земельного фонда, в том числе из непрофильных активов предприятий и залоговых активов банка;

обеспечение быстрого подбора и проработки земельных участков под запросы предприятий промышленности на строительство.

Генеральным директором назначили Алину Аталикову, которая больше пяти лет в ПСБ реализует ключевые проекты департамента финансового оздоровления ОПК.

"Сейчас ПСБ ведет работу по жилищным проектам более чем в 30 регионах страны – наша программа показала себя как эффективное решение для поддержания кадрового потенциала ОПК, привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов на предприятиях. Продолжаем масштабировать такие проекты и совершенствовать инструменты для их реализации. В 2023 году мы начали формировать структуру строительного холдинга и зарегистрировали дочернее предприятие, которое выступает застройщиком по большинству из наших проектов. Тем самым увеличили их прозрачность и экономическую эффективность", – рассказал старший вице-президент, директор департамента финансового оздоровления ОПК ПСБ Сергей Добрин.

Он добавил, что создание компании "ПСБ-Наша Земля" позволит повысить гибкость управления земельным фондом и увеличить операционную эффективность деятельности в рамках программы.

Напомним, ПСБ разработал и запустил программу по строительству жилья для сотрудников оборонно-промышленных предприятий и участников государственного оборонного заказа в 2021 году. Банк строит жилье и сопутствующую инфраструктуру в промышленных центрах, моногородах, городах-спутниках. Жилые комплексы возводят рядом с местом работы сотрудников в заранее согласованном с конкретным предприятием объеме и с дисконтом для сотрудников этих предприятий 15-40% от рыночной цены.

ПАО "Промсвязьбанк"

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