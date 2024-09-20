Ипотечный портфель банка в регионе вырос почти вдвое

20 сентября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8Jvf1M

Ипотека / Фото: pixabay.com

Объем выданных ипотечных кредитов ПСБ в Алтайском крае по итогам восьми месяцев 2024 года вырос на 88% (в сравнении с тем же периодом 2023 года). Сумма одного займа в региональном отделении банка увеличилась в среднем на 7% и составила 3,1 млн рублей.

Наибольшим спросом у жителей края пользуется программа "Семейная ипотека" – она остается драйвером ипотечного рынка и ее доля составляет 57% от всего объема выданных средств.

"Жители Алтайского края активно используют возможности "Семейной ипотеки": с начала этого года они получили в 2,2 раза больше средств на улучшение жилищных условий, чем за этот же период год назад. Это говорит о доступности займов, а значит, программа остается действенной мерой поддержки семей с маленькими детьми, и еще больше жителей края смогут воплотить мечту о собственном жилье благодаря продлению "Семейной ипотеки" до 2030 года", – отмечает руководитель ипотечного центра ПСБ в Барнауле Сергей Митрофанов.

По новым условиям программы, утвержденным Минфином России, оформить льготный кредит на покупку жилья могут семьи, где есть хотя бы один ребенок до 6 лет включительно. Также ипотека доступна клиентам с двумя несовершеннолетними детьми, планирующим покупку квартиры в городах численностью населения до 50 тысяч человек или в 35 субъектах РФ с недостаточной обеспеченностью жилищным строительством. Оформить жилищный кредит на льготных условиях могут и заемщики, воспитывающие ребенка-инвалида.

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