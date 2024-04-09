ПСБ впервые в РФ запустил карту – электронное удостоверение "СВОи" для военнослужащих

Заказать ее можно в любом отделении ПСБ, предъявив паспорт и удостоверение ветерана боевых действий на бумажном носителе

09 апреля 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KQwUq

Банковская карта-удостоверение "СВОи"/ Фото: ПСБ

ПСБ стал выпускать многофункциональную карту "СВОи". Она служит электронным удостоверением ветерана боевых действий, обеспечивает быстрый процесс получения социальных льгот по России и одновременно является платежным инструментом с широким функционалом.

Согласно постановлению правительства РФ № 312 от 16 марта 2024 г., удостоверение в виде пластиковой карты представляет собой единый носитель, объединяющий функции документа на бумажном носителе, социальной и банковской карты.

Для защиты персональной информации используют лазерный способ нанесения фотографии и идентификационных данных и современные алгоритмы.

"ПСБ выполняет особую миссию – обеспечивает полное финансовое сопровождение оборонного сектора страны. Это в первую очередь – люди, личный состав, наши бойцы, защищающие интересы России. ПСБ активно участвует в госпрограммах поддержки защитников Отечества, обеспечивая финансовую защиту и благополучие военнослужащих и их семей", – сказал старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев.

Соцгарантии для ветеранов боевых действий:

федеральные и региональные налоговые льготы;

льготы по пенсионному обеспечению;

приоритетное медицинское и санаторно-курортное обслуживание;

компенсацию расходов на коммунальные услуги;

адресные денежные выплаты и другие государственные льготы.

Благодаря тому, что в электронном документе содержится вся необходимая информация, процесс оформления льгот упрощается и происходит быстрее.

Карта выступает многофункциональным платежным инструментом со специальными условиями от ПСБ – операции с наличными без комиссии в банкоматах любых банков, моментальная оплата услуг ЖКХ, мобильных операторов, безопасные и быстрые платежи и переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей, начисление пенсий и соцвыплат.

Заказать карту "СВОи" можно в любом отделении ПСБ, предъявив паспорт и удостоверение ветерана боевых действий на бумажном носителе. Клиенты могут подать заявку на выпуск карты через мобильное приложение или интернет-банк, а те, кто не является клиентом ПСБ, могут оставить заявку на сайте банка в разделе для военнослужащих .

Военнослужащие в статусе ветерана боевых действий, принимающие участие в СВО, могут оформить карту "СВОи" в любом отделении ПСБ в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях, предоставив паспорт и справку о получении статуса ветерана боевых действий, заверенную командиром части.

ПАО "Промсвязьбанк"

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