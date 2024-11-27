ПСБ запустил "Народный вклад" со ставкой 30% годовых

Рассказываем, кто может выгодно разместить на нем средства

27 ноября 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KWrUp

Вклад. Кредит. Деньги / Фото: freepik.com

ПАО "Промсвязьбанк" объявил о новом вкладе для розничных клиентов с доходностью 30% годовых. "Народный вклад"* дает возможность разместить средства в размере 50 тысяч рублей и получить высокую доходность. Для держателей дебетовых карт ПСБ, зарплатных клиентов и пенсионеров, получающих пенсии на карту ПСБ, доступен "Народный вклад плюс"**, где клиенты могут разместить средства от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.

Ставка по обоим вкладам составляет 30% годовых. Средства можно разместить однократно на сроки 3, 6 или 12 месяцев. Доход выплачивается в конце срока действия вклада. Предложение действует для клиентов, которые в течение последних шести месяцев не хранили средства на вкладах и накопительных счетах в ПСБ.

"В условиях повышения ключевой ставки депозиты остаются наиболее привлекательным способом хранения сбережений у большинства россиян. Сейчас у людей есть возможность зафиксировать выгодную ставку по вкладам на различные сроки. Мы предложили максимальную на сегодняшний день доходность на банковском рынке, неслучайно назвав новый вклад народным. Мы уверены, что он будет востребован у людей и поможет гражданам, которые только начинают формировать сбережения, заметно приумножить их", – отметил начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов.

"Народные вклады" можно открыть в любом отделении ПСБ, а также в мобильном приложении или интернет-банке.

* Ставка 30% годовых по вкладу "Народный вклад" действует для суммы 50 000 рублей на срок 91, 181, 367 дней для новых вкладчиков, не имевших действующих срочных вкладов и (или) накопительных счетов (в т.ч. с нулевыми остатками) в банке ПСБ 180 дней до даты открытия вклада "Народный вклад" (за исключением даты открытия вклада "Народный вклад" и шесть календарных дней предшествующих дате открытия вклада "Народный вклад"), а также срочных вкладов и (или) накопительных счетов, закрытых в дату открытия вклада "Народный вклад" и в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, предшествующих дате открытия вклада "Народный вклад". Минимальная гарантированная ставка – 30% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физлиц застрахованы в пределах 1,4 млн ₽ в соответствии с федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". Подробная информация – на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 25.11.2024.

** Ставка 30,0% годовых по вкладу "Народный вклад плюс" действует для суммы от 10 000 до 100 000 рублей на срок 91, 181, 367 дней для новых вкладчиков банка (зарплатных клиентов, держателей дебетовых карт банка и пенсионеров***), не имевших действующих срочных вкладов (за исключением вклада "Народный вклад") и (или) накопительных счетов (в т.ч. с нулевыми остатками) в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, предшествующих дате открытия вклада "Народный вклад плюс" (за исключением даты открытия вклада "Народный вклад плюс" и шести 6 календарных дней предшествующих дате открытия вклада "Народный вклад плюс"), а также срочных вкладов (за исключением вклада "Народный вклад") и (или) накопительных счетов, закрытых в дату открытия вклада "Народный вклад плюс" и в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, предшествующих дате открытия вклада "Народный вклад плюс". Минимальная гарантированная ставка – 30% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 млн рублей в соответствии с федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". Подробная информация – на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 25.11.2024.

*** Зарплатные клиенты – держатели зарплатной карты банка, на которую поступают денежные средства на основании предоставленного организацией-работодателем в банк реестрового платежного документа или платежного поручения в соответствии с договором зарплатного проекта или в рамках услуги "Индивидуальный зарплатный проект" – предоставление банком клиенту, в соответствии с тарифами, возможности по зачислению заработной платы на счет банковской карты банка и совершению операций с использованием банковской карты банка. Держатели дебетовых карт банка, клиенты – держатели банковских карт, эмитируемых банком в соответствии с правилами платежной системы на условиях тарифов: "Твой кешбэк" (тариф с 09.09.2020)", "Моментальная зарплатная карта "Твой плюс", "Твой кешбэк для военнослужащих".

Для зарплатных клиентов и держателей дебетовых карт банка открытие вклада "Народный вклад плюс" доступно при условии перечисления с помощью системы быстрых платежей (СБП) самому себе из другого банка на зарплатную или дебетовую карту банка (выпущенную на тарифах: "Твой кешбэк" (тариф с 09.09.2020)", "Моментальная зарплатная карта "Твой плюс", "Твой кешбэк для военнослужащих") единовременной суммы от 18 тыс. рублей в текущем календарном месяце, в котором будет открыт вклад "Народный вклад плюс" или при условии единовременного зачисления на зарплатную карту банка заработной платы от организации-работодателя на сумму от 18 тыс. руб. в текущем календарном месяце или в календарном месяце, предшествующем месяцу открытия вклада "Народный вклад плюс".

Пенсионер – клиенты, предоставившие в банк заявление в адрес Социального фонда России и его территориальных органов (далее – СФР) о перечислении пенсии / пожизненного содержания на счет, открытый в банке или в первый раз получившие пенсию / пожизненное содержание из СФР после 25 ноября 2024 г. на счет, открытый в банке.

ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3251

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