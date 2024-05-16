Психиатр назвал лучшую альтернативу сухому закону

Бороться с алкоголизмом жесткими мерами не получится, считает Алексей Магалиф

16 мая 2024, 16:43, ИА Амител

Алкогольные напитки / Фото: unsplash.com

Психиатр-нарколог Алексей Магалиф заявил, что введением сухого закона нельзя решить проблему растущего числа пациентов с алкогольной зависимостью. Как сообщает "Федпресс", врач подчеркнул, что лучшей альтернативой жестким действиям будет пропаганда здорового образа жизни.

Магалиф напомнил об опыте радикальной антиалкогольной кампании в конце 1980-х годов. Тогда в стране действительно снизилось число алкогольных психозов, однако выросло количество токсикоманов. Он предположил, что подобное может произойти и сейчас. Вместе с тем следует учитывать, что в те годы не было такого распространения наркотических и психоактивных веществ.

Кроме того, ограничения продажи легального алкоголя всегда будут на руку подпольным самогонщикам.

"Не решив проблему наркозависимости и развитой инфраструктуры подпольного алкогольного бизнеса, сложно себе представить решение исключительно алкогольной проблемы", – сказал врач.

Магалиф также отметил, что сухой закон приведет к росту социального напряжения. В текущих условиях социальные проблемы могут стать еще острее, чем во времена СССР.