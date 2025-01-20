НОВОСТИЗдоровье

Психиатр объяснил, чем полезен короткий дневной сон

Он может повысить уровень энергии и концентрации внимания

20 января 2025, 10:45, ИА Амител

Женщина спит / Фото: Greg Pappas / unsplash.com
Женщина спит / Фото: Greg Pappas / unsplash.com

Дневной сон на 15-20 минут способен повысить уровень энергии, а также улучшить концентрацию внимания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Георгия Костюка, главного психиатра Москвы и главврача психиатрической клинической больницы № 1 им. Алексеева.

"Даже короткий дневной сон продолжительностью 15-20 минут может значительно повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания. Этот метод помогает быстро восстановиться после напряженного рабочего дня", – рассказал Костюк.

Также врач отметил, что к методам быстрой перезагрузки можно отнести:

  • релаксационные и дыхательные упражнения;
  • физическую активность;
  • прослушивание музыки или чтение;
  • контакт с природой и общение с близкими людьми;
  • теплый душ или ванну.

Со слов психиатра, они не требуют много времени, однако их регулярное применение значительно улучшит качество жизни и сохранит психическое здоровье.

Здоровье

Комментарии 6

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Гость

10:57:46 20-01-2025

Не, ну главврач психиатрической может себе позволить спать днем - он же психиатр.

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Жора

11:38:22 20-01-2025

Гость (10:57:46 20-01-2025) Не, ну главврач психиатрической может себе позволить спать д... что он и делает, для повышения энергии и внимания.

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Элен без ребят

11:31:04 20-01-2025

всегда поражалась людям, обладающим способностью спать 15 минут. я если прилягу на минутку, то уже до вечера 😂

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Гость

11:48:33 20-01-2025

я как то год назад стоя на ногах днем заснул - после трех суток день-ночь подряд а вы грите дневной сон

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Гость

14:53:21 20-01-2025

Нужен закон, обязывающий к каждому рабочему месту кровать. для дневного сна!

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Гость

15:17:22 20-01-2025

Гость (14:53:21 20-01-2025) Нужен закон, обязывающий к каждому рабочему месту кровать. д... даешь водку бабу и кровать! для перерыва в работе

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