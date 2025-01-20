Он может повысить уровень энергии и концентрации внимания

20 января 2025, 10:45, ИА Амител

Женщина спит / Фото: Greg Pappas / unsplash.com

Дневной сон на 15-20 минут способен повысить уровень энергии, а также улучшить концентрацию внимания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Георгия Костюка, главного психиатра Москвы и главврача психиатрической клинической больницы № 1 им. Алексеева.

"Даже короткий дневной сон продолжительностью 15-20 минут может значительно повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания. Этот метод помогает быстро восстановиться после напряженного рабочего дня", – рассказал Костюк.

Также врач отметил, что к методам быстрой перезагрузки можно отнести:

релаксационные и дыхательные упражнения;

физическую активность;

прослушивание музыки или чтение;

контакт с природой и общение с близкими людьми;

теплый душ или ванну.

Со слов психиатра, они не требуют много времени, однако их регулярное применение значительно улучшит качество жизни и сохранит психическое здоровье.