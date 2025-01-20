Психиатр объяснил, чем полезен короткий дневной сон
Он может повысить уровень энергии и концентрации внимания
20 января 2025, 10:45, ИА Амител
Дневной сон на 15-20 минут способен повысить уровень энергии, а также улучшить концентрацию внимания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Георгия Костюка, главного психиатра Москвы и главврача психиатрической клинической больницы № 1 им. Алексеева.
"Даже короткий дневной сон продолжительностью 15-20 минут может значительно повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания. Этот метод помогает быстро восстановиться после напряженного рабочего дня", – рассказал Костюк.
Также врач отметил, что к методам быстрой перезагрузки можно отнести:
- релаксационные и дыхательные упражнения;
- физическую активность;
- прослушивание музыки или чтение;
- контакт с природой и общение с близкими людьми;
- теплый душ или ванну.
Со слов психиатра, они не требуют много времени, однако их регулярное применение значительно улучшит качество жизни и сохранит психическое здоровье.
10:57:46 20-01-2025
Не, ну главврач психиатрической может себе позволить спать днем - он же психиатр.
11:38:22 20-01-2025
Гость (10:57:46 20-01-2025) Не, ну главврач психиатрической может себе позволить спать д... что он и делает, для повышения энергии и внимания.
11:31:04 20-01-2025
всегда поражалась людям, обладающим способностью спать 15 минут. я если прилягу на минутку, то уже до вечера 😂
11:48:33 20-01-2025
я как то год назад стоя на ногах днем заснул - после трех суток день-ночь подряд а вы грите дневной сон
14:53:21 20-01-2025
Нужен закон, обязывающий к каждому рабочему месту кровать. для дневного сна!
15:17:22 20-01-2025
Гость (14:53:21 20-01-2025) Нужен закон, обязывающий к каждому рабочему месту кровать. д... даешь водку бабу и кровать! для перерыва в работе