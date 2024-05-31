Психолог "билайн университета" рассказал о двух правилах пользования смартфона детьми

Они призваны помочь наладить взаимоотношения с гаджетом и не испортить с родителями

31 мая 2024, 11:00, ИА Амител erid: 2VSb5wXL9B6

Гаджет. Мама и ребенок / Фото: freepik.com

58% абонентов билайн уверены, что покупка смартфона ребенку – вопрос его безопасности. Об этом говорят результаты опроса, проведенного единым центром исследований билайна. Вместе с тем смартфон может стать причиной родительского беспокойства: кажется, будто ребенок проводит в телефоне все свое свободное время, игнорируя хобби и другие занятия.

В "билайн университете" выяснили, почему дети злоупотребляют гаджетами, сколько можно проводить времени за экраном и что может помочь нормализовать ситуацию. На эти наболевшие вопросы оператора (который признан ComNews (КамНьюс) самым безопасным*) ответил член Ассоциации корпоративных психологов России Елена Кречко (психолог не является врачом, рекомендации носят общий характер).

–​ Что делать родителям, чтобы отвлечь ребенка от смартфона?

– Самое главное – воспринимать ситуацию не как проблему, а как задачу, требующую вашего внимания. Важно понимать, что запреты не сработают. Наоборот, они могут вызвать повышенный интерес и ухудшение ваших отношений.

Чтобы гаджет был ребенку другом и помощником, стоит ввести новые правила. Делать это нужно постепенно. При этом они должны касаться всех членов семьи, а не только ребенка.

Правило 1. Не используем гаджеты хотя бы за два часа до сна. Это должно касаться всех домашних. Оно может помочь в восстановлении нервной системы не только ребенку, но и взрослым, в обеспечении нормального, полноценного сна, что положительно повлияет на качество взаимоотношений и жизни в целом.

Правило 2. Ограничиваем использование гаджетов за едой у всех членов семьи. Можно общаться друг с другом или просто фокусироваться на приеме пищи и вкусе блюд.

Иллюстрация билайн

– Сколько допустимо сидеть в смартфоне ребенку?

– Согласно многочисленным российским и зарубежным исследованиям, длительное взаимодействие ребенка с мультимедийными устройствами негативно отражается на общем состоянии его организма – физическом и психоэмоциональном.

Малышам в возрасте до двух лет прежде всего важна физическая активность и общение, любовь и забота близких. Детям от 2 до 10 лет нагрузка распределяется от 20 минут до 1 часа в день, плюс – все те же внимание и поддержка родителей. Подросткам можно увеличивать пребывание перед монитором до двух часов в день. И это опять же не исключает внимания, доверия и поддержки родителей – этот фактор влияет на развитие ребенка и подростка больше, чем экранное время.

Иллюстрация билайн

О том, почему дети злоупотребляют гаджетами и как снизить риски от использования ребенком интернета, читайте в полной версии материала здесь.

*По результатам исследования ООО "КомНьюс Груп" среди четырех крупнейших российских операторов мобильной связи по сумме критериев: инструментарий борьбы с подменой номеров; эффективность защиты от нежелательных звонков; наличие номеров на онлайн-биржах "серых" продаж. Исследование от 14.03.2024. Подробнее – по ссылке .

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